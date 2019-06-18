Отмена льгот по НДС и другие правила в новом документе от Минфина

С 1 октября планируется отменить льготы по НДС и льготы по освобождению от налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты, полученных в виде процентов от размещенных в коммерческих банках средств.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Министерство финансов Узбекистана выставило на общественное обсуждение проект указа президента о мерах по дальнейшему упорядочению предоставления налоговых и таможенных льгот: теперь с 1 августа планируется расширить список плательщиков налога на добавленную стоимость, а с 1 октября — отменить ряд льгот по НДС.

С 1 августа новый порядок:

– юридические лица, осуществляющие реализацию конечным потребителям бензина, дизельного топлива и газа через автозаправочные станции, признаются плательщиками налога на добавленную стоимость независимо от размера выручки от реализации данных товаров;

– субъекты предпринимательства – импортеры товаров признаются плательщиками налога на добавленную стоимость независимо от размера выручки от реализации товаров (работ, услуг). При этом субъекты предпринимательства, импортирующие товары впервые, обязаны встать на учет в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость с 1-го числа месяца, следующего за месяцем заключения импортного контракта;

– сельскохозяйственные товаропроизводители, являющиеся плательщиками единого земельного налога, имеют право перейти на уплату налога на добавленную стоимость на добровольной основе;

– индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги операторам и (или) провайдерам телекоммуникаций, выручка которых от реализации услуг превысила 100 миллионов сумов в календарном году, но не более одного миллиарда сумов, переходят на уплату единого налогового платежа по ставке 25 процентов от суммы вознаграждения.

льготы по НДС и льготы по освобождению от налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты, полученных в виде процентов от размещенных в коммерческих банках средств.

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Также с 1 октября производители хлопка-сырца переходят на уплату НДС с урожая 2019 года, отменяются льготы по НДС в отношении сельскохозяйственной продукции собственного производства и производимой в Узбекистане продовольственной продукции, плательщики единого земельного налога, имеющие оборот (выручку) более 1 миллиарда сумов за период с января по август 2019 года или сельскохозяйственные угодья площадью более 50 га, являются плательщиками НДС и обязаны зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС в установленном порядке.