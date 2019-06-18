15:05 18 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Папка с документами

Отмена льгот по НДС и другие правила в новом документе от Минфина

Spuntik / Дмитрий Астахов
Экономика
Получить короткую ссылку
56 0 0

С 1 октября планируется отменить льготы по НДС и льготы по освобождению от налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты, полученных в виде процентов от размещенных в коммерческих банках средств.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Министерство финансов Узбекистана выставило на общественное обсуждение проект указа президента о мерах по дальнейшему упорядочению предоставления налоговых и таможенных льгот: теперь с 1 августа планируется расширить список плательщиков налога на добавленную стоимость, а с 1 октября — отменить ряд льгот по НДС.

С 1 августа новый порядок:

– юридические лица, осуществляющие реализацию конечным потребителям бензина, дизельного топлива и газа через автозаправочные станции, признаются плательщиками налога на добавленную стоимость независимо от размера выручки от реализации данных товаров;

– субъекты предпринимательства – импортеры товаров признаются плательщиками налога на добавленную стоимость независимо от размера выручки от реализации товаров (работ, услуг). При этом субъекты предпринимательства, импортирующие товары впервые, обязаны встать на учет в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость с 1-го числа месяца, следующего за месяцем заключения импортного контракта;

– сельскохозяйственные товаропроизводители, являющиеся плательщиками единого земельного налога, имеют право перейти на уплату налога на добавленную стоимость на добровольной основе;

– индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги операторам и (или) провайдерам телекоммуникаций, выручка которых от реализации услуг превысила 100 миллионов сумов в календарном году, но не более одного миллиарда сумов, переходят на уплату единого налогового платежа по ставке 25 процентов от суммы вознаграждения.

Замминистра экономики по вопросам макроэкономической политики Мубин Мирзаев
Международный пресс-клуб
Что ждет бизнес Узбекистана с принятием нового налогового кодекса
С 1 октября планируется отменить льготы по НДС и льготы по освобождению от налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты, полученных в виде процентов от размещенных в коммерческих банках средств.

Артур Лаффер: налоговые льготы отдельным предприятиям неэффективны >>

Также с 1 октября производители хлопка-сырца переходят на уплату НДС с урожая 2019 года, отменяются льготы по НДС в отношении сельскохозяйственной продукции собственного производства и производимой в Узбекистане продовольственной продукции, плательщики единого земельного налога, имеющие оборот (выручку) более 1 миллиарда сумов за период с января по август 2019 года или сельскохозяйственные угодья площадью более 50 га, являются плательщиками НДС и обязаны зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС в установленном порядке.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Узбекистан, налоговые льготы, налоги



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальный комплекс имени Исхокхона Ибрата
Наследие узбекского Гуттенберга: чем живет сегодня школа имени Ибрата
Под водой и на суше: самые необычные предложения руки и сердца - видео
Под водой и на суше: самые необычные предложения руки и сердца - видео
Как защититься от жары
Как выжить в жару: советы, которые работают

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054