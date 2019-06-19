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Здание Национальной системы платежных карт Мир в Москве

Карты "Мир" начнут обслуживать в Узбекистане уже к осени

© Sputnik / Владимир Сергеев
Экономика
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В этот же период планируется реализация проекта по выпуску карт "Uzcard-Мир".

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Карты "Мир" будут обслуживаться банками Узбекистана с осени 2019 года. Об этом рассказал генеральный директор ЕОПЦ - оператора межбанковской платёжной системы Uzcard Ахрор Махмудов.

Как сообщается, процесс интеграции с платежной системой "Мир" будет осуществляться поэтапно. Уже к осени банки Узбекистана начнут подключаться к системе. В этот же период планируется реализация проекта по выпуску кобейджинговых карт "Uzcard-Мир".

Презентация платежной карты Мир
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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В будущем планируется полностью перейти на апплет платежной системы "Мир" и отказаться от собственного, рассказал директор ЕОПЦ.

Ранее были анонсированы проекты по интеграции карты "Мир" с платежными системами Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Беларуси, Туркменистана и Армении будут завершены до конца года.

Теги:
электронные платежи, платежная система, uzcard, Uzcard, пластиковые карты, Банковские карты



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