Карты "Мир" начнут обслуживать в Узбекистане уже к осени

В этот же период планируется реализация проекта по выпуску карт "Uzcard-Мир".

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Карты "Мир" будут обслуживаться банками Узбекистана с осени 2019 года. Об этом рассказал генеральный директор ЕОПЦ - оператора межбанковской платёжной системы Uzcard Ахрор Махмудов.

Как сообщается, процесс интеграции с платежной системой "Мир" будет осуществляться поэтапно. Уже к осени банки Узбекистана начнут подключаться к системе. В этот же период планируется реализация проекта по выпуску кобейджинговых карт "Uzcard-Мир".

В будущем планируется полностью перейти на апплет платежной системы "Мир" и отказаться от собственного, рассказал директор ЕОПЦ.

Ранее были анонсированы проекты по интеграции карты "Мир" с платежными системами Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Беларуси, Туркменистана и Армении будут завершены до конца года.