"Лукойл" будет добывать ежегодно более 16 млрд кубов газа в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов считает, что добыча газа на проектах "Лукойла" в Узбекистане превысит объем в 16 миллиардов кубометров в год, сообщает РИА Новости.

"С 2019 года суммарная добыча газа с этих проектов превысит 16 миллиардов кубометров в год", - заявил Маганов, выступая на ежегодном собрании акционеров.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" инвестирует в действующие проекты в Узбекистане 2 миллиарда долларов, а также намерен провести разведку на новых блоках.

"Лукойл" работает в Узбекистане 15 лет. Его совокупные инвестиции во все проекты в стране составляют около 8 миллиардов долларов. Компания приняла участие в крупнейших проектах в стране, работая на основании соглашений о разделе продукции по проектам Кандым-Хаузак-Шады и Гиссар. Накопленная добыча природного газа на проектах под управлением "Лукойла" в Узбекистане достигла 60 миллиардов кубометров.