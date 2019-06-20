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"Лукойл" будет добывать ежегодно более 16 млрд кубов газа в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Об этом заявил исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов считает, что добыча газа на проектах "Лукойла" в Узбекистане превысит объем в 16 миллиардов кубометров в год, сообщает РИА Новости.

"С 2019 года суммарная добыча газа с этих проектов превысит 16 миллиардов кубометров в год", - заявил Маганов, выступая на ежегодном собрании акционеров.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" инвестирует в действующие проекты в Узбекистане 2 миллиарда долларов, а также намерен провести разведку на новых блоках.

Эмблема компании Лукойл на пункте подготовки нефти
© Sputnik / Илья Питалев
"Узбекнефтегаз": "Лукойл" начнет разведку на новых блоках в 2020 году

"Лукойл" работает в Узбекистане 15 лет. Его совокупные инвестиции во все проекты в стране составляют около 8 миллиардов долларов. Компания приняла участие в крупнейших проектах в стране, работая на основании соглашений о разделе продукции по проектам Кандым-Хаузак-Шады и Гиссар. Накопленная добыча природного газа на проектах под управлением "Лукойла" в Узбекистане достигла 60 миллиардов кубометров.

Теги:
газоснабжение, природный газ, добыча газа, сжатый газ, газопровод, Газ, газ, Лукойл, Лукойл



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