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Газовая станция компании Лукойл в Джаркудуке, Узбекистан

Действующие проекты в Узбекистане получат 2 миллиарда долларов от "Лукойла"

REUTERS / Olesya Astakhova
Экономика
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Российская компания инвестирует в действующие проекты, а также рассмотрит перспективные площадки в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. "Лукойл" инвестирует в действующие проекты в Узбекистане 2 миллиарда долларов, а также намерен провести разведку на новых блоках, заявил журналистам РИА Новости президент компании Вагит Алекперов.

На базе Кандымского газоперерабатывающего комплекса в Бухарской области "Лукойл" провел выездное заседание совета директоров компании.

"Компании еще предстоит большой инвестиционный цикл на наших действующих проектах - это около 2 миллиардов долларов", - сказал Алекперов по итогам заседания. По его словам, эти средства будут направлены на снижение падения добычи газа на месторождениях в Южном Гиссаре и Кандымской группы.

На базе Кандымского газоперерабатывающего комплекса в Бухарской области "Лукойл" провел выездное заседание совета директоров компании.

"Лукойл" увеличил добычу газа в Узбекистане>>>

Президент компании заявил, что "Лукойл" настроен на новые инвестиции, новые геологоразведочные работы на территории республики.

В октябре 2018 года Алекперов сообщал, что "Лукойл" и "Узбекнефтегаз" изучат перспективы разведочного бурения на севере Узбекистан. В марте текущего года начальник департамента по координации производственной деятельности АО "Узбекнефтегаз" Нодир Мухутдинов сообщил, что "Лукойл" может начать разведку на трех новых площадях в Узбекистане в начале 2020 года.

Распределительно-перевалочный комплекс нефтепродуктов ЛУКОЙЛ-II
© Sputnik / Михаил Мокрушин
Проекты в Узбекистане сильно повлияли на финансовые результаты "Лукойла"

"Лукойл" работает в Узбекистане 15 лет. Его совокупные инвестиции во все проекты в стране составляют около 8 миллиардов долларов. Компания приняла участие в крупнейших проектах в стране, работая на основании соглашений о разделе продукции по проектам Кандым-Хаузак-Шады и Гиссар. Накопленная добыча природного газа на проектах под управлением "Лукойла" в Узбекистане достигла 60 миллиардов кубометров.

Теги:
Узбекнефтепродукт, Узбекнефтегаз, компания, Лукойл



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