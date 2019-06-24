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Гульнара Каримова

Возврату подлежит: Швейцария передаст $133 млн по делу Каримовой

© AP Photo/ Mikhail Metzel
Экономика
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Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) обнаружила доказательства коррупционных схем.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Швейцария отдаст Узбекистану 130 миллионов швейцарских франков (133 миллиона долларов США). На основании проведенных расследований, изъятые ранее средства были признаны утраченными активами Узбекистана и будут возвращены Узбекистану, сообщила Генеральная прокуратура Швейцарии.

Дочь Гульнары Каримовой сообщила о возвращении Узбекистану активов матери >>>

Установлено, что данные средства были добыты незаконно, а потом "отмыты" за границей, по большей части в Швейцарии. Средства были арестованы несколько лет назад. Всего, в рамках уголовного дела, которое длиться больше 6 лет, было заморожено около $784 млн. Оставшиеся средства заморожены до сих пор.

© Sputnik / Валерий Левитин
Уполномоченный по правам человека рассказал о состоянии Каримовой
Ранее ведомство сообщало, что продолжает работу с зарубежными партнерами по возвращению активов Гульнары Каримовой.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым она проходит, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов.

Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более полутора миллиардов долларов.

Теги:
Прокуратура КР, Прокуратура, деньги, борьба с коррупцией, Коррупция, Гульнара Каримова, гульнара каримова



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