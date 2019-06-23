Дочь Гульнары Каримовой сообщила о возвращении Узбекистану активов матери

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Дочь Гульнары Каримовой Иман разметила в своем Instagram сообщение из аккаунта, предположительно, принадлежащего ее матери, о том, что активы на сумму 1,2 миллиарда долларов уже возвращены государству.

Иман Каримова опубликовала сообщение со ссылкой на аккаунт @gulnarakarimovaupdates. Сейчас он недоступен.

"Я хочу объявить, для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере 1,2 миллиарда долларов", — говорится в публикации.

© Instagram / iman.k17 Иман Каримова сообщила о возвращении Узбекистану активов матери

В публикации также сообщается о начале сотрудничества с правоохранительными органами.

Официальные лица республики пока не прокомментировали размещенную информацию.

Ранее Иман Каримова рассказала в соцсетях о состоянии матери. По ее словам, на нее оказывается физическое и психологическое давление.

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Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет лет.

В начале марта Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

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Ранее ведомство сообщало, что продолжает работу с зарубежными партнерами по возвращению активов Гульнары Каримовой.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым она проходит, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов.

Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более полутора миллиардов долларов.