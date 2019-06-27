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В Узбекистане планируют запретить ввоз старых автомобилей и автобусов

© Sputnik / Алексей Филиппов
Экономика
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Министерство экономики и промышленности республики разработало проект Концепции развития автомобильной промышленности страны до 2025 года.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Узбекистане планируют запретить ввоз в страну автомобилей и автобусов со сроком эксплуатации более 15 лет. Такая мера предусмотрена в проекте Концепции развития автомобильной промышленности Узбекистана до 2025 года, представленном для общественного обсуждения на портале СОВАЗ. Разработчиком выступило Министерство экономики и промышленности республики.

Автомобиль Ravon Nexia R3
© Sputnik / Илья Питалев
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Как отмечается в документе, в политике таможенного регулирования экспортно-импортных операций запланирован постепенный переход от тарифного регулирования к нетарифным мерам защиты интересов отечественных производителей. 

"При этом, с учетом имеющейся международной практики, среди первоочередных мероприятий определено внедрение утилизационного сбора и запрет на ввоз автомобилей и автобусов со сроком эксплуатации более 15 лет", — говорится в проекте.

Доля автомобильной промышленности в ВВП страны за прошлый год составила 6,6%. В отрасль входят 70 предприятий и организаций, в ней работают 25 тысяч человек.

В проекте отмечается, что к 2025 году планируется увеличить объем производства с текущих 220 до 300 тысяч автомобилей. Ожидается, что на тысячу человек будет приходиться 116 машин.

Также разработчики документа предлагают увеличить экспорт транспортных средств в страны СНГ и ближнего зарубежья и приступить к освоению новых рынков — Восточной Европы, Южной Азии, Ближнего Востока, африканских стран.

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Теги:
Министерство экономики Узбекистана, Экономика, импорт, автобусы, автомобили, Узбекистан



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