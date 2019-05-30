GM Uzbekistan возобновила экспорт автомобилей в Азербайджан

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. GM Uzbekistan вновь начала поставки автомобилей в Азербайджан. Как сообщили в пресс-службе компании, на первом этапе туда будут экспортировать модели R3 и R4, а впоследствии и другие.

Неделю назад GM Uzbekistan объявила о возобновлении поставок на Украину, для этой страны предназначены модели R4 и R2. Кроме того, компания отправила автомобили в Кыргызстан, Беларусь, Таджикистан и Афганистан.

Поставки автомобилей Ravon в Россию прекратились весной прошлого года, однако в скором времени они могут быть возобновлены. Комментируя новость об этом, шеф-редактор журнала "Авто Ревю" Леонид Голованов отметил, что Ravon — один из крупнейших брендов на территории бывшего СССР. По его мнению, машины этой марки всегда были конкурентоспособны благодаря их низкой цене. Этот фактор особенно важен, когда наблюдается снижение покупательной способности.

На прошлой неделе GM Uzbekistan презентовала дилерам модели авто, которые, как ожидается, будут производиться в Узбекистане. По данным СМИ, среди них были Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse и Chevrolet Trailblazer. По мнению главного редактора сайта "За рулем" Артура Саруханова, в России будет спрос на два последних внедорожника, однако многое зависит от итогового ценника. Chevrolet Traverse — вместительный трехрядный кроссовер, который всегда найдет своего покупателя, отметил эксперт.

"Что касается Trailblazer, то полноценный рамный внедорожник заинтересует людей, предпочитающих активный образ жизни — рыбаки, охотники, путешественники. Модель хоть и старая, но еще востребованная в узком сегменте автовладельцев", — сказал Саруханов.

Практика перевыпуска старых моделей, которые еще интересны потребителям, вполне имеет право на жизнь, считает он.

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Сейчас на трех производственных площадках GM Uzbekistan производятся десять моделей авто под брендами Chevrolet и Ravon. Модели Matiz, Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Spark (R2), Nexia (R3) выпускаются на основном производстве в Асаке, а Tracker, Malibu — в филиале в Ташкенте. Модели Damas, Labo сходят с конвейера в филиале в Питнаке.

Сборка машин также налажена на заводе "СарыаркаАвтоПром" в Костанае (Казахстан). Кроме того, сообщалось, что автомобили марки Ravon со второго полугодия могут начать собирать на неработающем заводе "Дервейс" в Карачаево-Черкесии (Россия).