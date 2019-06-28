Аэропорт Ташкента реконструируют без участия иностранных инвесторов

После модернизации аэропорт сможет обслуживать в два раза больше пассажиров.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Узбекистан реконструирует международный аэропорт "Ташкент" собственными силами. Об этом пишет Podrobno.uz со ссылкой на представителя "Узбекистон хаво йуллари".

Он уточнил, что воздушную гавань было решено не передавать в концессию. Аэропорт будут модернизировать в течение трех лет: с 2020 года до конца 2022 - за счет льготного кредита.

"Кто будет выдавать этот кредит – пока неизвестно. Возможно, это будет Фонд реконструкции и развития или Национальный банк ", – сказал представитель НАК.

По его словам, обновится пассажирский терминал, места стоянки судов, построят новый ангар для Dreamliner и здание кетринга. Кроме того, изучается вопрос возведения отеля и многоярусной парковки.

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Он обратил внимание на то, что в ходе реконструкции аэропорт будет полностью функционировать.