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Приборы на электростанции

Оптом и в розницу: в Ташкенте создадут биржу электроэнергии для стран ЦА

© Sputnik / Павел Львов
Экономика
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Производители электроэнергии из стран Центральной Азии смогут предлагать излишки произведенной генерации.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Для операторов стран Центральной Азии может быть создана биржа оптового рынка электроэнергии, заявил заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Такую биржу планируют построить в Ташкенте. Там производители электроэнергии из стран Центральной Азии смогут предлагать излишки произведенной генерации. Это поможет странам эффективно продавать и покупать электроэнергию.

"Мы могли бы на этой бирже покупать излишки энергии из различных источников, в том числе не входящих в структуры "Узбекэнерго", заключать с ними долгосрочные договора и затем продавать уже в другие страны. Наша компания - "Национальные энергетические сети Узбекистана" - имеет полномочия совершать экспортные и импортные операции на рынке электроэнергии для последующей реализации", — подчеркнул Шерзод Ходжаев.  

Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев
© Sputnik / Александр Натрускин
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Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил завершить в текущем году работы по строительству и модернизации Туракурганской, Навоийской, Тахиаташской тепловых электростанций.

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В марте 2018 года Таджикистан и Узбекистан подписали соглашение о возобновлении торговли электроэнергией между двумя странами, что позволило активизировать процесс возобновления региональной энергетической сети. В ноябре того же года Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант в размере 35 миллионов долларов для восстановления соединения электроэнергетической системы Таджикистана с ЦАЭС.

Теги:
Министерство энергетики, атомная энергетика, энергетика, электроэнергия, свет



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