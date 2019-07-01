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В Намангане ускорят реализацию инвестпроектов на $1,3 млрд

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Экономика
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Данные проекты были разработаны по итогам поездки президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Наманганскую область в конце февраля. Ряд из них обсуждались на форуме Doing business with Namangan.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Наманганской области реализуют проекты на 1,3 миллиарда долларов, сообщает МИД Узбекистана.

Сегодня состоялось выездное видеоселекторное совещание во главе с первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана Ильхома Нематова. В мероприятии приняли участие также глава администрации Наманганской области, главы дипломатических представительств за рубежом и представители ряда министерств и ведомств.

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В ходе совещания обсуждалась реализация более сотни инвестиционных проектов на общую сумму около 1,3 миллиарда долларов США.

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Данные проекты были разработаны по итогам поездки президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Наманганскую область в конце февраля. Ряд из них обсуждались на форуме Doing business with Namangan.

Обозначены и решены причины, которые тормозят реализацию проектов. В скором времени планируется создание рабочей группы для ускорения освоения инвестиционных проектов в сферах здравоохранения и сельского хозяйства.

Теги:
инвестпроекты, проект, Наманганская область, Наманган, Госкомитет по инвестициям Узбекистана, инвестиционный форум, Инвестиции



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