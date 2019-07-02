Всемирный Банк поможет Узбекистану снизить уровень безработицы

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Всемирный банк предоставил кредит на 50 миллионов долларов для снижения уровня безработицы и укрепления системы социальных пособий в Узбекистане, сообщает РИА Новости.
Данные средства будут реализованы в рамках проекта "Укрепление системы социальной защиты". В частности, они будут направлены на создание единого реестра для граждан, которым необходимо социальное пособие.
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Проект расширит возможности центров содействия занятости по предоставлению более качественных услуг людям, ищущим работу.
Ранее стало известно, что в настоящее время 1 миллион 400 тысяч граждан являются официально безработными.