Всемирный Банк поможет Узбекистану снизить уровень безработицы

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Всемирный банк предоставил кредит на 50 миллионов долларов для снижения уровня безработицы и укрепления системы социальных пособий в Узбекистане, сообщает РИА Новости.

Данные средства будут реализованы в рамках проекта "Укрепление системы социальной защиты". В частности, они будут направлены на создание единого реестра для граждан, которым необходимо социальное пособие.

Тысячи новых рабочих мест и субсидии: Узбекистан борется с безработицей >>>

Проект расширит возможности центров содействия занятости по предоставлению более качественных услуг людям, ищущим работу.

Также будут созданы профильные курсы для обучения сотрудников и созданы новые рабочие места в частном секторе. Также будет разработана и введена в эксплуатацию специализированная информационная система данных рынка труда министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, добавили в представительстве.

Ранее стало известно, что в настоящее время 1 миллион 400 тысяч граждан являются официально безработными.