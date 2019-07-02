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Всемирный Банк поможет Узбекистану снизить уровень безработицы

© Sputnik / Валерий Мельников
Экономика
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ВБ одобрил кредит правительству Узбекистана на 50 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.  Всемирный банк предоставил кредит на 50 миллионов долларов для снижения уровня безработицы и укрепления системы социальных пособий в Узбекистане, сообщает РИА Новости.

Данные средства будут реализованы в рамках проекта "Укрепление системы социальной защиты". В частности, они будут направлены на создание единого реестра для граждан, которым необходимо социальное пособие.

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Проект расширит возможности центров содействия занятости по предоставлению более качественных услуг людям, ищущим работу.

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Также будут созданы профильные курсы для обучения сотрудников и созданы новые рабочие места в частном секторе. Также будет разработана и введена в эксплуатацию специализированная информационная система данных рынка труда министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, добавили в представительстве.

Ранее стало известно, что в настоящее время 1 миллион 400 тысяч граждан являются официально безработными.

Теги:
трудоустройство, Биржа труда, Труд, работа, безработные, Всемирный банк



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