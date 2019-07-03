18:32 03 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.83
  • EUR9747.76
  • USD8574.74
Поиск

В Узбекистане разрабатывается новый закон об инвестициях

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
Получить короткую ссылку
169 0 0

По словам министра внешней торговли, инвесторы просят отменить все льготы.

ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков заявил, что сейчас инвесторы просят отменить привилегии, чтобы у всех были равные условия.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
В Намангане ускорят реализацию инвестпроектов на $1,3 млрд

"Усовершенствование налоговой системы, равное распределение налогового бремени для всех – очень важно для привлечения иностранных инвестиций", - подчеркнул глава ведомства.

Почему Навои: Абдуллаев рассказал, чем привлечь инвесторов в Узбекистан

Он обратил внимание на то, что если раньше инвесторы рассчитывали на льготы, то сейчас они ждут их отмены.

Как сообщил министр, в настоящий момент в Узбекистане готовиться новый закон об инвестициях. Все существующие на настоящий момент законодательные акты, решения, указы касающиеся инвестиций, будут инвентаризованы и отразятся в новом законе.

Теги:
налоги, иностранные инвесторы, Инвестиции, Торговля, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже
Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже
Лучшая няня: хаски присматривает за маленьким далматинцем - милое видео
Лучшая няня: хаски присматривает за маленьким далматинцем - милое видео
Как посетить центр госуслуг без очереди

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054