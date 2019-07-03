В Узбекистане разрабатывается новый закон об инвестициях

ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков заявил, что сейчас инвесторы просят отменить привилегии, чтобы у всех были равные условия.

"Усовершенствование налоговой системы, равное распределение налогового бремени для всех – очень важно для привлечения иностранных инвестиций", - подчеркнул глава ведомства.

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Он обратил внимание на то, что если раньше инвесторы рассчитывали на льготы, то сейчас они ждут их отмены.

Как сообщил министр, в настоящий момент в Узбекистане готовиться новый закон об инвестициях. Все существующие на настоящий момент законодательные акты, решения, указы касающиеся инвестиций, будут инвентаризованы и отразятся в новом законе.