Почему Навои: Абдуллаев рассказал, чем привлечь инвесторов в Узбекистан

В специальной экономической зоне "Навои" созданы особые условия для ведения бизнеса и организации производства. Причем, в качестве исключения инвесторам, выполнившим ряд требований, льготы могут быть предоставлены при размещении предприятия в любой точке этого региона. Директор СЭЗ Хабиб Абдуллаев рассказал, как Навои превращается в инвестиционную столицу республики.

О том, какие преференции ждут предпринимателей, открывающих бизнес в Навоийской области, что Узбекистан может противопоставить Казахстану в привлечении новых инвесторов и какие результаты ждет республика от этого проекта, выясняла корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова.

— Вы сравнительно недавно заняли должность директора специальной экономической зоны "Навои". Насколько для вас знакома и интересна сфера инвестиций? Как вы себя ощущаете на новом месте?

— Работа, конечно, интересная. В профессиональной жизни всегда очень важно, когда от тебя что-то зависит, и ты можешь что-то изменить качественно. Поскольку у меня есть определенный опыт в этой сфере, то я рассчитываю, что мне удастся реализовать многие хорошие задумки. Главные критерии этой работы – объем инвестиций и численность участников СЭЗ (резидентов). Инвестиционный климат в Узбекистане сейчас сложился очень благоприятный, и я думаю, что он будет улучшаться достаточно быстро.

Прогресс уже на лицо. Например, мы за несколько лет поднялись в рейтинге Doing Business со 144 места на 76-е. Но это только начало, потому что мы вполне можем войти и в 50, и в 40 и в 30 стран с наилучшим показателем. Есть и другие индексы и рейтинги, в которых нам нужно улучшить свое положение. Такую задачу поставил перед нами президент страны. Все эти индексы отражают реальную картину — невозможно подняться в рейтинге, если в реальности этих улучшений нет. Работа по рейтингам как бы подтягивает инвестиционный климат, улучшая фактические условия ведения бизнеса.

Успех реализации этой комплексной задачи не зависит от какого-то одного ведомства. Для этого нужна действительно слаженная работа разных ветвей власти – и исполнительной, и законодательной и судебной. Только такой единый "оркестр" позволит добиться результата.

— Как этой глобальной задаче помогает создание подобных свободных экономических зон? Какой эффект они дают?

— Сама по себе работа в СЭЗ не может рассматриваться в отрыве от тех условий, которые созданы в республике в целом. То есть если в стране хороший инвестиционный климат, то это значит, что и работа в СЭЗ может строиться более эффективно. Но, конечно, есть и свои особенности.

Если рассматривать СЭЗ "Навои" как отдельный пример, то, конечно, условия сейчас очень привлекательные. Во-первых, это освобождение от налогов. Практически никакими платежами инвесторы не облагаются, за исключением страховых взносов с зарплаты (то, что мы в обиходе называем зарплатными налогами). Кроме того, это полное освобождение от таможенных пошлин, включая таможенный НДС.

В то же время при продаже готовой продукции на внутреннем рынке НДС все-таки возникает. Но при этом, например, участник СЭЗ может принимать НДС в зачет, что очень важно. Таким образом, в плане налоговых и таможенных платежей условия сверхпривлекательные. Но этим преимущества не ограничиваются. В Навои есть такая уникальная вещь, как экстерриториальность. Указ от 15 мая № 5719 по свободной экономической зоне Навои вводит экстерриториальность как один из принципов функционирования зоны. Это означает, что если проект соответствует определенным критериям, то он может получить статус участника СЭЗ вне зависимости от того, в какой точке региона он находится. Это имеет кардинальное значение для проектов, которые привязаны к источникам сырья, давая возможность инвесторам размещать свои производства непосредственно на карьерах или месторождениях, и при этом иметь весь пакет льгот участника СЭЗ. Это главное отличие ее от других свободных экономических зон по всей стране.

Помимо налоговых и таможенных преференций стоит упомянуть и другие благоприятные факторы. К таковым относится и недорогая, но очень квалифицированная рабочая сила. У региона богатая промышленная традиция. Эта область изначально создавалась индустриальный край. Соответственно, вся система подготовки кадров, большой практический опыт и профессиональные ресурсы позволили сформировать в Навои целый класс квалифицированных технических работников.

Для инвесторов в сфере промышленности это один из первоочередных моментов. В стране с переходной экономикой всегда встает очень острый вопрос укомплектования нового предприятия профессиональными сотрудниками. В Навои эта проблема легко решаема.

— Не секрет, что главным экономическим и инвестиционным конкурентом Узбекистана в Центральной Азии остается Казахстан. Чем сейчас республика может привлекать иностранных бизнесменов в свою экономику?

— Казахстан, конечно, привлекательная страна для инвестиций. Тут речь идет не о том, что мы должны соревноваться с Казахстаном. Просто есть проекты, которые больше подходят для Казахстана. А есть проекты, которым будет удобнее в Узбекистане. Например, зона "Навои" очень удачно расположена с географической и логистической точки зрения. Разместив предприятие в в этом регионе, инвестор и производитель одновременно получит доступ к рынкам пяти государств и это безусловное преимущество.

Навои – это реальный перекресток дорог, в прямом логистическом смысле. При доставке грузов в соседние страны существенно сокращаются транспортные издержки. Неслучайно Навои планируют сделать сухим портом Узбекистана, через который будет проходить значительная часть внешнеторгового оборота. Кроме того, на базе местного аэропорта в ближайшее время будет создан крупный мультимодальный центр, соединенный с сетью железных дорог сопредельных государств. К этом стоит добавить развитую автодорожную сеть, что делает Навоийский регион очень перспективным местом с точки зрения размещения производств и логистических центров.

Несмотря на всю привлекательность Казахстана для иностранных инвесторов, Узбекистан в этом отношении не уступает по многим параметрам. По крайней мере – сегодня, когда помимо собственно прямых льгот очень много делается для того, чтобы облегчить ведение бизнеса в процедурном смысле. Упрощены лицензионные требования, сокращены сроки различных согласований выдачи разрешительной документации. Узбекистан за последние два года добился серьезных результатов в искоренении чрезмерной бюрократии.

— Как развивается сотрудничество с российскими компаниями? Насколько высок интерес к этому региону и предложенным в нем условиям?

— Компании из России сейчас одни из самых активных, во всяком случае, в Навоийском регионе РФ в ближайшем будущем может стать партнером номер один среди инвесторов. Это связано, прежде всего, с тем, что для российского бизнеса решение об инвестировании в Узбекистан дается намного легче, чем, скажем, бизнесменам из дальнего зарубежья. Потому что есть общность, в том числе ментальная. Очень многое связывает россиян и узбекистанцев, в том числе и с точки зрения принципов ведения бизнеса. Думаю, сотрудничество в этом направлении будет только расширяться.