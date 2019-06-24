Почему Навои: Абдуллаев рассказал, чем привлечь инвесторов в Узбекистан

О том, какие преференции ждут предпринимателей, открывающих бизнес в Навоийской области, что Узбекистан может противопоставить Казахстану в привлечении новых инвесторов и какие результаты ждет республика от этого проекта, выясняла корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова.
— Вы сравнительно недавно заняли должность директора специальной экономической зоны "Навои". Насколько для вас знакома и интересна сфера инвестиций? Как вы себя ощущаете на новом месте?
— Работа, конечно, интересная. В профессиональной жизни всегда очень важно, когда от тебя что-то зависит, и ты можешь что-то изменить качественно. Поскольку у меня есть определенный опыт в этой сфере, то я рассчитываю, что мне удастся реализовать многие хорошие задумки. Главные критерии этой работы – объем инвестиций и численность участников СЭЗ (резидентов). Инвестиционный климат в Узбекистане сейчас сложился очень благоприятный, и я думаю, что он будет улучшаться достаточно быстро.
Успех реализации этой комплексной задачи не зависит от какого-то одного ведомства. Для этого нужна действительно слаженная работа разных ветвей власти – и исполнительной, и законодательной и судебной. Только такой единый "оркестр" позволит добиться результата.
— Как этой глобальной задаче помогает создание подобных свободных экономических зон? Какой эффект они дают?
— Сама по себе работа в СЭЗ не может рассматриваться в отрыве от тех условий, которые созданы в республике в целом. То есть если в стране хороший инвестиционный климат, то это значит, что и работа в СЭЗ может строиться более эффективно. Но, конечно, есть и свои особенности.
Если рассматривать СЭЗ "Навои" как отдельный пример, то, конечно, условия сейчас очень привлекательные. Во-первых, это освобождение от налогов. Практически никакими платежами инвесторы не облагаются, за исключением страховых взносов с зарплаты (то, что мы в обиходе называем зарплатными налогами). Кроме того, это полное освобождение от таможенных пошлин, включая таможенный НДС.
Помимо налоговых и таможенных преференций стоит упомянуть и другие благоприятные факторы. К таковым относится и недорогая, но очень квалифицированная рабочая сила. У региона богатая промышленная традиция. Эта область изначально создавалась индустриальный край. Соответственно, вся система подготовки кадров, большой практический опыт и профессиональные ресурсы позволили сформировать в Навои целый класс квалифицированных технических работников.
Для инвесторов в сфере промышленности это один из первоочередных моментов. В стране с переходной экономикой всегда встает очень острый вопрос укомплектования нового предприятия профессиональными сотрудниками. В Навои эта проблема легко решаема.
— Не секрет, что главным экономическим и инвестиционным конкурентом Узбекистана в Центральной Азии остается Казахстан. Чем сейчас республика может привлекать иностранных бизнесменов в свою экономику?
Навои – это реальный перекресток дорог, в прямом логистическом смысле. При доставке грузов в соседние страны существенно сокращаются транспортные издержки. Неслучайно Навои планируют сделать сухим портом Узбекистана, через который будет проходить значительная часть внешнеторгового оборота. Кроме того, на базе местного аэропорта в ближайшее время будет создан крупный мультимодальный центр, соединенный с сетью железных дорог сопредельных государств. К этом стоит добавить развитую автодорожную сеть, что делает Навоийский регион очень перспективным местом с точки зрения размещения производств и логистических центров.
Несмотря на всю привлекательность Казахстана для иностранных инвесторов, Узбекистан в этом отношении не уступает по многим параметрам. По крайней мере – сегодня, когда помимо собственно прямых льгот очень много делается для того, чтобы облегчить ведение бизнеса в процедурном смысле. Упрощены лицензионные требования, сокращены сроки различных согласований выдачи разрешительной документации. Узбекистан за последние два года добился серьезных результатов в искоренении чрезмерной бюрократии.
— Как развивается сотрудничество с российскими компаниями? Насколько высок интерес к этому региону и предложенным в нем условиям?