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Мужчина застегивает портфель

С трапа — к делу: инвесторов в Узбекистане будут встречать уже в аэропорту

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Группа будет состоять из сотрудников ведомств и министерств, которые будут в круглосуточном режиме консультировать зарубежных инвесторов в столичном аэропорту.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Специальная группа по содействию зарубежным инвесторам будет создана при Министерстве инвестиций и внешней торговли. Об этом гласит постановление Кабинета Министров № 547 от 2 июля 2019 года.

Нефтеразведка
© Sputnik / В. Белый
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Группа будет состоять из сотрудников ведомств и министерств, которые будут в круглосуточном режиме консультировать зарубежных инвесторов, а также помогать и решать проблемы на местах. Члены группы будут работать согласно графику в здании аэропорта Ташкента, а часть сотрудников разместят в здании министерства.

Данный шаг повысит инвестиционную привлекательность среди зарубежных партнеров и позволит им комфортнее вести бизнес в республике.

Теги:
иностранные инвесторы, инвестиционный форум, инвестпроекты, Узбекинвест, Инвестиции



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