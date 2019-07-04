С трапа — к делу: инвесторов в Узбекистане будут встречать уже в аэропорту

Группа будет состоять из сотрудников ведомств и министерств, которые будут в круглосуточном режиме консультировать зарубежных инвесторов в столичном аэропорту.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Специальная группа по содействию зарубежным инвесторам будет создана при Министерстве инвестиций и внешней торговли. Об этом гласит постановление Кабинета Министров № 547 от 2 июля 2019 года.

Группа будет состоять из сотрудников ведомств и министерств, которые будут в круглосуточном режиме консультировать зарубежных инвесторов, а также помогать и решать проблемы на местах. Члены группы будут работать согласно графику в здании аэропорта Ташкента, а часть сотрудников разместят в здании министерства.

Данный шаг повысит инвестиционную привлекательность среди зарубежных партнеров и позволит им комфортнее вести бизнес в республике.