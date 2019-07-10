В Узбекистане свыше 1,3 тысячи автозаправок передадут частному бизнесу

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Почти 1,4 тысячи автозаправочных станций АО "Узнефтепродукт" по обслуживанию фермерских хозяйств будут проданы субъектам предпринимательства. Это предусмотрено постановлением президента республики Шавката Мирзиёева. Документ опубликовала Uza.uz.

Через аукционные торги планируется реализовать 1381 АЗС.

Напомним, данным постановлением утверждены Концепция развития нефтегазовой отрасли страны до 2030 года, а также состав Республиканской рабочей комиссии по реализации этой концепции во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

Комиссия должна принять меры по увеличению объемов добычи углеводородного сырья, модернизации газотранспортной системы.

В соответствии с документом, "Узтрансгаз" выведут из состава "Узбекнефтегаза". При этом к последнему будут присоединены "Узнефтепродукт", "Узбурнефтегаз", "Узнефтегаздобыча" и "Узнефтегазмаш".