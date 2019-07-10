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Заправка машины на одной из автозаправочных станций

В Узбекистане свыше 1,3 тысячи автозаправок передадут частному бизнесу

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Экономика
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Автозаправочные станции планируется реализовать через аукционные торги.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Почти 1,4 тысячи автозаправочных станций АО "Узнефтепродукт" по обслуживанию фермерских хозяйств будут проданы субъектам предпринимательства. Это предусмотрено постановлением президента республики Шавката Мирзиёева. Документ опубликовала Uza.uz.

Газовое месторождение в Узбекистане
© Sputnik / Алексей Никольский
"Узтрансгаз" выведут из состава "Узбекнефтегаза"
Через аукционные торги планируется реализовать 1381 АЗС.

Напомним, данным постановлением утверждены Концепция развития нефтегазовой отрасли страны до 2030 года, а также состав Республиканской рабочей комиссии по реализации этой концепции во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

Комиссия должна принять меры по увеличению объемов добычи углеводородного сырья, модернизации газотранспортной системы.

В соответствии с документом, "Узтрансгаз" выведут из состава "Узбекнефтегаза". При этом к последнему будут присоединены "Узнефтепродукт", "Узбурнефтегаз", "Узнефтегаздобыча" и "Узнефтегазмаш".

Теги:
Сельское хозяйство, Экономика, Узбекистан, АЗС



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