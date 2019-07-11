НДС, штрафы и Taxfree: как изменится налоговая система Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. С нового года будет принят ряд мер по совершенствованию налоговой системы Узбекистана, сообщает Правительственный Портал Республики Узбекистан.

Теперь, если предприниматель совершил налоговое правонарушение и в течение десяти дней заплатит,наложенные на него, финансовые санкции, он освобождаются от уголовной и административной ответственности за данное нарушение.

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Со следующего года, юридические лица переходящие на оплату НДС, подлежат обязательному учету в качестве плательщика данного налога в органах государственной службы, а сумма данного налога принимается к зачету по подтвержденным остаткам товарно-материальных запасов, приобретенных за последний год.

Минфин и ГНК Узбекистан должны разработать ряд проектов:

по введению системы Taxfree, при котором иностранные граждане смогут вернуть НДС за покупку товаров;

создание института "инвестиционных налоговых кредитов";

ввести упрощенный порядок взыскания штрафов, при котором уплата санкции в течение 10 дней сокращает её сумму на 50%;

разработать меры по предотвращению мошеннических схем и неуплаты налогов.

Также планируется создать Единую информационную систему бухгалтерского учета, которая поможет вести учет онлайн и следить за налоговыми операциями в режиме реального времени.

Министерство транспорта обязали разработать информационной платформы "Мониторинг грузовых перевозок" на базе уже существующей "UzTrans". Система облегчит регистрацию документов у грузоперевозчиков и позволит следить за всеми логистическими операциями онлайн.

С нового года, предприниматели, пользующихся Единой информационной системой в период применения данного программного продукта не подлежит проверке.

С полным текстом постановления вы можете ознакомиться по ссылке.