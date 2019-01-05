В Узбекистане вместо налога на потребление бензина ввели акциз

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2019 года вместо налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа введен акцизный налог, уплачиваемый при реализации конечному потребителю указанных видов автомобильного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.

"При этом, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 204 Налогового кодекса Республики Узбекистан, при реализации бензина, дизельного топлива и газа налогооблагаемая база определяется на основе стоимости их реализации без включения в нее налога на добавленную стоимость и акцизного налога, уплачиваемого при реализации конечному потребителю бензина, дизельного топлива и газа", — говорится в публикации.

Таким образом, при реализации бензина, дизельного топлива и газа налог на добавленную стоимость не начисляется на сумму акцизного налога, уплачиваемого при реализации конечному потребителю дизельного топлива, бензина и газа.

Ранее председатель правления "Узбекнефтегаза" Бахром Ашрафханов заявил, что стоимость бензина в республике понизится после запуска завода по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL. В настоящее время бензин производится на двух нефтеперерабатывающих заводах, работающих на сырье — нефти, которая добывается в стране. Недостающую часть поставляют другие государства.

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