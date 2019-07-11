Узбекистан передаст две электростанции в управление казахстанской компании

Ранее в Узбекистане не передавали ТЭС в частные руки, реализация этого плана создаст прецедент.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Две тепловые электростанции Узбекистана, Ангренскую и Ново-Ангренскую, планируется передать в доверительное управление казахстанской компании "Горные работы". Об этом сообщил председатель правления АО "Тепловые электрические станции" Руслан Мубаракшин на мероприятии в Агентстве информации и массовых коммуникаций, посвященном текущему состоянию топливно-энергетической отрасли и перспективам ее развития.

Мубаракшин отметил, что реализация этого плана создаст прецедент — передача электростанций в частные руки в республике произойдет впервые.

"В настоящее время идет процесс согласования соответствующего документа, в котором предусмотрено, в том числе, максимальное сокращение использования природного газа и увеличение доли сжигания угля на данных станциях. ТЭС будут переданы в управление на три года", — рассказал Руслан Мубаракшин.

Он также объяснил, почему были выбраны именно "Горные работы". По словам председателя правления, эта компания является совладельцем крупных угольных разрезов Казахстана, в связи с чем обсуждается вопрос поставки угля в Узбекистан на льготных условиях — чтобы себестоимость электроэнергии и тарифы для потребителей не повысились.

Мубаракшин отметил, что поставки угля будут осуществляться до тех пор, пока не заработает в полном объеме Ангренский угольный разрез.

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Ново-Ангренская ТЭС — одна из крупнейших тепловых электростанций Узбекистана. Расположена в поселке городского типа Нурабад Ташкентской области. Годовая выработка электроэнергии — 5,7 миллиона киловатт в час, электрическая мощность — 2,1 тысячи мегаватт.

Ангренская ТЭС находится в городе Ангрене Ташкентской области. Годовая выработка электроэнергии — 869 миллионов киловатт в час, электрическая мощность — 634 мегаватта.