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Участок магистрального газопровода

Узбекистан увеличит экспорт газа

© Sputnik / Григорий Сысоев
Экономика
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Больше всего голубого топлива республика намерена поставить в Китай, на втором месте — Россия.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Узбекистан в этом году увеличит экспорт газа на 15% по сравнению с прошлым — до 15 миллиардов кубометров, заявил председатель правления "Узбекнефтегаза" Баходыр Сидиков. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"У нас в этом году законтрактован объем (газа) на экспорт на 15 миллиардов кубометров", — сказал глава компании. 

Логотип OPEC на фасаде здания
ALEXANDER KLEIN / AFP
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По его словам, в прошлом году объем экспорта узбекского газа составил около 13 миллиардов кубометров. Таким образом, поставки будут увеличены на 15%.

Сидиков рассказал, что в структуре экспорта объемы поставок газа в Китай составляют около десяти миллиардов кубометров, в Россию — четыре миллиарда, остальные объемы приходятся на соседние центральноазиатские страны.

"При наличии ресурсов мы имеем возможность разговаривать с нашими партнерами по увеличению поставок", — отметил глава компании.

Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют в настоящее время обеспечивать добычу природного газа в объеме около 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме восьми миллионов тонн в год. 

Газовое месторождение в Узбекистане
© Sputnik / Алексей Никольский
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В конце прошлого года президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное текущему состоянию нефтегазовой промышленности и перспективам развития отрасли. Отмечалось, что если не принять конкретных мер по увеличению запасов углеводородов, то в ближайшие 10-15 лет имеющиеся ресурсы сократятся вдвое. До 2030 года в республике планируется реализовать 30 инвестиционных проектов стоимостью 36,5 миллиарда долларов по геологоразведке, добыче и глубокой переработке углеводородов.

По официальным данным, общая добыча нефти в республике в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2%, до 746,4 тысячи тонн, а природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров.

Теги:
Узбекнефтегаз, Экономика, Узбекистан, Газ



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