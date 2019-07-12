Узбекистан увеличит экспорт газа

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Узбекистан в этом году увеличит экспорт газа на 15% по сравнению с прошлым — до 15 миллиардов кубометров, заявил председатель правления "Узбекнефтегаза" Баходыр Сидиков. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"У нас в этом году законтрактован объем (газа) на экспорт на 15 миллиардов кубометров", — сказал глава компании.
Сидиков рассказал, что в структуре экспорта объемы поставок газа в Китай составляют около десяти миллиардов кубометров, в Россию — четыре миллиарда, остальные объемы приходятся на соседние центральноазиатские страны.
"При наличии ресурсов мы имеем возможность разговаривать с нашими партнерами по увеличению поставок", — отметил глава компании.
Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют в настоящее время обеспечивать добычу природного газа в объеме около 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме восьми миллионов тонн в год.
По официальным данным, общая добыча нефти в республике в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2%, до 746,4 тысячи тонн, а природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров.