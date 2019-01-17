Узбекистан в 2018 году сократил добычу нефти до 746,4 тысячи тонн

В прошлом году в республике произвели 1,147 миллиона тонн бензина, дизельного топлива — 1,081 миллиона тонн.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Нефтедобыча в Узбекистане в 2018 году по сравнению с предыдущим сократилась на 8,2% — до 746,4 тысячи тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Госкомстата республики. Добыча природного газа выросла на 6,1% и составила 59,842 миллиарда кубометров.

"В добывающей промышленности Узбекистана по сравнению с прошлым годом наблюдается прирост добычи природного газа - 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров, при этом добыча нефти снизилась на 8,2%, до 746,4 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

© Sputnik / Максим Богодвид Почему у соседей ниже: эксперт объяснил цены на бензин в Узбекистане

Между тем добыча газового конденсата по итогам прошлого года выросла на 9,9%, до 2,144 миллиона тонн.

В 2018 году в стране произвели 1,147 миллиона тонн бензина (+3,7% по сравнению с 2017 годом), дизельного топлива — 1,081 миллиона тонн (+12,2%). Как уточнили в Госкомстате, производство нефтепродуктов выросло за счет увеличения импорта сырья, в первую очередь из России.

Ранее президент республики Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное текущему состоянию нефтегазовой промышленности и перспективам развития отрасли. Отмечалось, что если не принять конкретных мер по увеличению запасов углеводородов, то в ближайшие 10-15 лет имеющиеся ресурсы сократятся вдвое.

"Татнефть" весной хочет начать строительство сети АЗС в Узбекистане >>>