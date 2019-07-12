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Узбекистанцам с 1 августа повысят зарплаты и пенсии

Sputnik
Экономика
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Минимальный размер заработной платы, а также размеры пенсии, стипендии и пособия в республике повышаются на 10%.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Узбекистане зарплаты работников бюджетных учреждений и организаций, а также пенсии, стипендии и пособия с 1 августа увеличатся на 10%, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Новые минимальные размеры:

  • заработной платы — 223 000 сумов в месяц (в настоящее время — 202 730 сумов);
  • пенсии по возрасту и пособия инвалидам с детства — 436 150 сумов в месяц (396 500);
  • пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 267650 сумов в месяц (243 300).

  • минимальный размер пенсий по инвалидности лицам с инвалидностью II группы увеличивается с 50 процентов до 75 процентов минимальной пенсии по возрасту;

С 1 августа размер надбавки к пенсиям пенсионеров — одиноких лиц с инвалидностью II группы увеличивается с 50% до 75% МРЗП. Размер пособия по случаю потери кормильца устанавливается исходя из минимального размера пенсии по возрасту с сохранением действующих процентных соотношений на количество нетрудоспособных членов семьи.

Кроме того, вводятся ежемесячные доплаты получателям пособий I группы инвалидности, включая пособия I группы инвалидности с детства старше 16 лет, в размере 25% МРЗП.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане с 1 сентября 2019 года вместо МРЗП будут введены минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и базовая расчетная величина. Начнут действовать следующие ставки: МРОТ — 577 170 сумов; базовая расчетная величина — 202 730 сумов; базовая величина исчисления пенсии — 202 730 сумов.

Теги:
Узбекистан, зарплата, пенсия



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