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Ташкент и Минск договорились о содействии взаимной торговле

© Sputnik / Тигран Меграбян
Экономика
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Страны создадут благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Начало действовать межправительственное соглашение Узбекистана и Беларуси о системе содействия взаимной торговле, сообщил узбекистанский МИД.

Документ был подписан 13 сентября 2018 года в Ташкенте.

Соглашение обеспечит развитие системы содействия взаимной торговле. Участникам внешнеэкономической деятельности предоставят приоритетное оформление в пунктах назначения и упростят таможенные формальности.

Sputnik
Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет во второй половине лета

В сентябре 2018 года состоялся визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан, по итогам которого был подписан пакет документов по развитию взаимодействия между странами, а премьер-министры утвердили план мероприятий по развитию сотрудничества.

В начале июля пресс-служба верхней палаты белорусского парламента (Совета республики) сообщила, что форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет 29-30 июля, ожидается, что в нем примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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Теги:
Экономика, Торговля, Узбекистан, Беларусь



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