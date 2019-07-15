Ташкент и Минск договорились о содействии взаимной торговле

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Начало действовать межправительственное соглашение Узбекистана и Беларуси о системе содействия взаимной торговле, сообщил узбекистанский МИД.

Документ был подписан 13 сентября 2018 года в Ташкенте.

Соглашение обеспечит развитие системы содействия взаимной торговле. Участникам внешнеэкономической деятельности предоставят приоритетное оформление в пунктах назначения и упростят таможенные формальности.

В сентябре 2018 года состоялся визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан, по итогам которого был подписан пакет документов по развитию взаимодействия между странами, а премьер-министры утвердили план мероприятий по развитию сотрудничества.

В начале июля пресс-служба верхней палаты белорусского парламента (Совета республики) сообщила, что форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет 29-30 июля, ожидается, что в нем примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.