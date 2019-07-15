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Логотип компании Saudi Aramco

Нефтяной гигант заинтересовался проектами "Лукойла" в Узбекистане

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
Экономика
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"Лукойл" же рассчитывает поработать с саудовской нефтяной компанией по международным проектам, исследованиям и разработкам.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco заинтересована проектами "Лукойла" в Узбекистане, как сообщает РИА Новости. В частности бизнесменов интересует работа двух газовых проекта в республике. 

"Лукойл" же рассчитывает поработать с саудовской нефтяной компанией по международным проектам, исследованиям и разработкам.

Обе компании заявили о сотрудничестве в обмене технологическим опытом, исследованиях и разработках и международных проектах.

"Саудовская сторона также отметила заинтересованность в двух газовых проектах с "Лукойлом" в Узбекистане", - сообщается в документе.

Ранее сообщалось, что добыча газа на проектах "Лукойла" в Узбекистане превысит объем в 16 миллиардов кубометров в год. 

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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"Лукойл" инвестирует в действующие проекты в Узбекистане 2 миллиарда долларов, а также намерен провести разведку на новых блоках.

Компания работает в Узбекистане 15 лет. Его совокупные инвестиции во все проекты в стране составляют около 8 миллиардов долларов. Компания приняла участие в крупнейших проектах в стране, работая на основании соглашений о разделе продукции по проектам Кандым-Хаузак-Шады и Гиссар. Накопленная добыча природного газа на проектах под управлением "Лукойла" в Узбекистане достигла 60 миллиардов кубометров. 

Теги:
газоснабжение, природный газ, сжатый газ, добыча газа, газ, Газ, Лукойл, Лукойл, иностранные инвесторы, инвестпроекты, Инвестиции, Нефть



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