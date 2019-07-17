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Эмблема нефтяной компании Татнефть

"Татнефть" открыла первую АЗС в Узбекистане, в планах - создание сети

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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До конца 2020 года в Ташкентской области планируется создать сеть из 22 АЗС "Татнефти".

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Компания "Татнефть" открыла первую АЗС в Узбекистане, сообщает РИА Новости. Автозаправочная станция располагается в Ташкентской области. Как сообщается, топливо будет поставляться российской компанией.

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На автодороге "Ташкент-Нурафшон" запущена первая многотопливная автозаправочная станция "Татнефти". На АЗС будет доступен местный бензин А-80, метан, а также российские марки А-92 и А-95, которые будут поставляться с нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко".

Как следует из сообщения, до конца 2020 года в регионе планируется создать сеть из 22 АЗС "Татнефти".

Топливораздаточная колонка на автозаправочной станции
© Sputnik / Игорь Зарембо
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"Татнефть" стала уж третьей компанией, продающей автомобильное топливо из России в Узбекистан. В январе 2018 года в Ташкенте стала торговать бензином дочерняя структура "Газпрома", а марте – "Лукойла".

Ранее, председатель правления "Узбекнефтегаза" Баходыр Сидиков рассказал о создании национального бренда сети автозаправочных станций UNG. Такое решение было принято, поскольку заправки могут стать единственным "контактным звеном" между конечным потребителем и "Узбекнефтегазом". Более того, переговоры с зарубежными партнерами позволят создать сеть еще и совместных предприятий.

Теги:
бензин, Татнефть, автозаправка, заправка, азс, АЗС



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