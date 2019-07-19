Мирзиёев проинспектировал фермерское хозяйство в Сырдарьинской области

Большую помощь фермерам оказало строительство Сардобинского водохранилища и выделение бюджетных средств на борьбу с вредителями.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В рамках визита в в Сырдарьинскую область президент побывал на поле фермерского хозяйства "Саховат", а также посетил хлопчатник, сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев побеседовал с активом Сырдарьинской области

"Саховат" действует при предприятии "Бек кластер". В этом сезоне хозяйство получило более 314 миллионов сумов прибыли, собрав 455 тонн урожая зерна. На его территории прорастают зерновые культуры, но также посажен и хлопчатник.

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Большую помощь фермерам оказало строительство Сардобинского водохранилища и выделение бюджетных средств на борьбу с вредителями.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев побеседовал с активом Сырдарьинской области

Также президент организовал встречу с руководителями районов и секторов, фермерами и предпринимателями области.

Ранее Мирзиёев посетил Хавастский район Сырдарьинской области во второй раз с начала года.Там возводят новые здания местных органов власти и управления, учреждения образования и культуры, пункты торговли и обслуживания.

В ходе визита президент поинтересовался, сколько стоят используемые стройматериалы и какого они качества.

Там же главе республики рассказали о том, как в области решается проблема с питьевым водоснабжением. Так, за последние годы проложено 1,16 тысячи километров труб, построены 57 станций подачи воды и других сооружений. Ожидается, что к 2020 году уровень обеспеченности жителей водой превысит 88%.