По данным официальной статистики, в республике с января по июнь среднемесячная номинальная начисленная зарплата выросла на 30,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Узбекистане планируют ввести прожиточный минимум*, его размер может составить порядка 800 тысяч сумов (около 90 долларов), заявил министр экономики республики Батыр Ходжаев. Об этом сообщает РИА Новости.

В июне прошлого года министерство обнародовало для обсуждения проект постановления правительства "Об утверждении положения о порядке расчета минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Узбекистан". Власти страны пока официально не производили и не публиковали данные расчеты.

"Что касается потребительской корзины, то сумма составляет примерно 650 тысяч сумов (75 долларов. — Прим. ред.). При этом прожиточный минимум составляет около 800 тысяч сумов", — сказал Ходжаев.

Он отметил, что потребительская корзина сформирована в сотрудничестве с Минздравом.

Чиновник рассказал, что эти результаты были получены посредством тестовых исследований, которые проводятся методом опроса. Чтобы цифры были идентичны и подтверждены, потребуется год или полтора, считает он.

"Вы должны понимать, что это не прямая государственная статистическая работа. В процессе также рассматриваются статистические данные, и на этой основе формируются параметры", — сказал Ходжаев.

По данным официальной статистики, в республике с января по июнь среднемесячная номинальная начисленная зарплата выросла на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 2,1 миллиона сумов (около 240 долларов).

Ранее сообщалось, что в Узбекистане зарплаты работников бюджетных учреждений и организаций, а также пенсии, стипендии и пособия с 1 августа увеличатся на 10%.

* Прожиточный минимум — минимальный уровень дохода, необходимый для удовлетворения жизненных потребностей человека.