Ферганский НПЗ планирует поставлять бензин в Афганистан

Поставки начнутся после того, как с афганскими коммерческими структурами будут заключены твердые контракты.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Индонезийская компания РТ Trans Asia Resources намерена с 2020 года поставлять в Афганистан до миллиона тонн нефтепродуктов с ООО "Ферганский нефтеперерабатывающий завод" (НПЗ).

"Trans Asia Resources подписала с властями Афганистана соглашение о поставках до одного миллиона тонн нефтепродуктов", — сказал РИА Новости представитель НПЗ.

Документ был подписан на первом заседании узбекско-афганской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству в Ташкенте 17 июля.

По словам представителя завода, поставки нефтепродуктов, в частности, автобензина и дизельного топлива, могут начаться с 2020 года — после того, как с афганскими коммерческими структурами будут заключены твердые контракты.

В будущем также планируется наладить поставки в Таджикистан и Кыргызстан.

Агентство отмечает, что ранее представитель афганского правительства сообщал в кулуарах первого заседания МПК двух стран, что Афганистан собирается закупать в Узбекистане до 30 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа (LPG) в год. Также прорабатывается возможность заключения контрактов на на поставку в Афганистан нефтепродуктов на условиях толлинга*. Межправительственный контракт может быть подписан до конца года.

Ферганский НПЗ — одно из ведущих предприятий по производству горюче-смазочных материалов в регионе. Предприятие было введено в эксплуатацию в 1959 году и на сегодняшний день выпускает порядка 60 видов нефтепродуктов. Проектная мощность завода по переработке составляет 5,5 миллиона тонн нефти в год.

В начале апреля президент республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по модернизации НПЗ за счет привлечения прямых инвестиций РТ Trans Asia Resources.

Компания до 2022 года вложит в модернизацию завода более 875 миллионов долларов.

Планируется создать консорциум из числа ведущих международных компаний для дальнейшей эксплуатации НПЗ. В дальнейшем его госактивы будут проданы РТ Trans Asia Resources на условиях правительства Узбекистана.

* Толлинг — переработка иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции.