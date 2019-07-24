15:39 24 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск
Добыча золота

Узбекистан увеличит добычу золота и серебра вдвое

© Sputnik / Игорь Михалев
Экономика
Получить короткую ссылку
60 0 0

В рамках утвержденной "дорожной карты", будут внедрены международные стандарты составления отчетов о результатах геологоразведочных работ и утверждения запасов полезных ископаемых согласно Кодексу JORC.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Принято постановление президента по дальнейшему совершенствованию геологического изучения недр и реализации полезных ископаемых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Согласно документу Узбекистан в 2021 году увеличит добычу золота и серебра до вдвое.

"В 2020 году добыча золота и серебра будет доведена до 150 тонн, а в 2021 году – до 300 тонн", - сообщает Telegram-канал Правовая информация.

Также, в рамках утвержденной "дорожной карты", будут внедрены международные стандарты составления отчетов о результатах геологоразведочных работ и утверждения запасов полезных ископаемых согласно Кодексу JORC.

Бриллиант
© Sputnik / Владимир Астапкович
Бриллиантовая рука рынка: почему Узбекистан сделал ставку на алмазы

В следующем году Узбекистан будет активно проводить геологоразведочные работы и изучит и освоит новые месторождения. Всего на реализацию программы будет выделено 2,37 триллиона сумов (275 миллионов долларов).

Недавно в интервью глава ЦБ Узбекистана заявил, что через несколько лет узбекские производители смогут напрямую продавать золото на мировом рынке. А на данный момент, по словам Нурмуратова, Центральный банк покупает золото, произведенное местными компаниями в сумах и продает за доллары на валютном рынке.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, полезные ископаемые, добыча золота, золотовалютный резерв, золото



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Шавкат Мирзиёев готовит плов дома
Все любят президента: Шавкату Мирзиёеву 62 года
Без России, но с Германией: Польша отпразднует 80-летие начала войны
Как уберечь себя от жары в городе
Не дай себе засохнуть: как пережить жару

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054