Узбекистан увеличит добычу золота и серебра вдвое

В рамках утвержденной "дорожной карты", будут внедрены международные стандарты составления отчетов о результатах геологоразведочных работ и утверждения запасов полезных ископаемых согласно Кодексу JORC.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Принято постановление президента по дальнейшему совершенствованию геологического изучения недр и реализации полезных ископаемых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Согласно документу Узбекистан в 2021 году увеличит добычу золота и серебра до вдвое.

"В 2020 году добыча золота и серебра будет доведена до 150 тонн, а в 2021 году – до 300 тонн", - сообщает Telegram-канал Правовая информация.

Также, в рамках утвержденной "дорожной карты", будут внедрены международные стандарты составления отчетов о результатах геологоразведочных работ и утверждения запасов полезных ископаемых согласно Кодексу JORC.

В следующем году Узбекистан будет активно проводить геологоразведочные работы и изучит и освоит новые месторождения. Всего на реализацию программы будет выделено 2,37 триллиона сумов (275 миллионов долларов).

Недавно в интервью глава ЦБ Узбекистана заявил, что через несколько лет узбекские производители смогут напрямую продавать золото на мировом рынке. А на данный момент, по словам Нурмуратова, Центральный банк покупает золото, произведенное местными компаниями в сумах и продает за доллары на валютном рынке.