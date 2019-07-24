Потребление электроэнергии в Узбекистане за год возросло на 20%

Бесперебойное обеспечение электроэнергией будет обеспечено с введением в строй трех новых электростанций. Благодаря этому, появится возможность осуществить капитальный ремонт действующих электростанций, временно приостановив их работу.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Потребление электроэнергии населением и предприятиями за год возросло на 20%. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО "Региональные электрические сети" Феруз Курбанов на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Sputnik Пресс-конференция в Агентстве информации и массовых коммуникаций

Такой рост связан с тем, что потребители стали чаще и активнее использовать электробытовых приборы, а также строительством новых объектов предпринимательства.

В Ташкенте будет внедрена базовая норма на потребление электроэнергии >>>

Поэтому действующие сети работают под высокой нагрузкой. Однако, бесперебойное обеспечение электроэнергией будет обеспечено с введением в строй трех новых электростанций. Благодаря этому, появится возможность осуществить капитальный ремонт действующих электростанций, временно приостановив их работу.

Важнейшим шагом к достижению точного учёта энергопотребления является внедрение АСКУЭ. Установка приборов учета электрической энергии в Ташкенте и городах Бухарской, Джизакской областей будет завершена к концу 2019 года, а Самаркандской области – в первом полугодии 2020 года. А до конца 2021 года новая система охватит уже 100% потребителей.

Все электросчетчики устанавливаются абсолютно бесплатно, а финансирование данного проекта осуществляется Азиатским банком развития.