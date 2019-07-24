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Ввод в эксплуатацию новой электростанции

Потребление электроэнергии в Узбекистане за год возросло на 20%

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
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Бесперебойное обеспечение электроэнергией будет обеспечено с введением в строй трех новых электростанций. Благодаря этому, появится возможность осуществить капитальный ремонт действующих электростанций, временно приостановив их работу.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Потребление электроэнергии населением и предприятиями за год возросло на 20%. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО "Региональные электрические сети" Феруз Курбанов на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Пресс-конференция в Агентстве информации и массовых коммуникаций
Sputnik
Пресс-конференция в Агентстве информации и массовых коммуникаций

Такой рост связан с тем, что потребители стали чаще и активнее использовать электробытовых приборы, а также строительством новых объектов предпринимательства.

В Ташкенте будет внедрена базовая норма на потребление электроэнергии >>>

Поэтому действующие сети работают под высокой нагрузкой. Однако, бесперебойное обеспечение электроэнергией будет обеспечено с введением в строй трех новых электростанций. Благодаря этому, появится возможность осуществить капитальный ремонт действующих электростанций, временно приостановив их работу.

Заслуженный энергетик РФ, доктор технических наук, директор НОЦ Возобновляемые виды энергии и установки на их основе Виктор Елистратов
© Foto : Из личного архива Виктора Елистратова
Эксперт о том, почему Узбекистан закупает электроэнергию у Казахстана
Важнейшим шагом к достижению точного учёта энергопотребления является внедрение АСКУЭ. Установка приборов учета электрической энергии в Ташкенте и городах Бухарской, Джизакской областей будет завершена к концу 2019 года, а Самаркандской области – в первом полугодии 2020 года.  А до конца 2021 года новая система охватит уже 100% потребителей.

Все электросчетчики устанавливаются абсолютно бесплатно, а финансирование данного проекта осуществляется Азиатским банком развития.

Теги:
электронная система, Электронная подпись, электронная очередь, гидроэлектростанция, электростанция, электроэнергия, электричество



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