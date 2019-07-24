Потребление электроэнергии в Узбекистане за год возросло на 20%

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Потребление электроэнергии населением и предприятиями за год возросло на 20%. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО "Региональные электрические сети" Феруз Курбанов на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Такой рост связан с тем, что потребители стали чаще и активнее использовать электробытовых приборы, а также строительством новых объектов предпринимательства.
В Ташкенте будет внедрена базовая норма на потребление электроэнергии >>>
Поэтому действующие сети работают под высокой нагрузкой. Однако, бесперебойное обеспечение электроэнергией будет обеспечено с введением в строй трех новых электростанций. Благодаря этому, появится возможность осуществить капитальный ремонт действующих электростанций, временно приостановив их работу.
Все электросчетчики устанавливаются абсолютно бесплатно, а финансирование данного проекта осуществляется Азиатским банком развития.