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Замена старых электросчетчиков в жилых домах Владивостока

В Ташкенте будет внедрена базовая норма на потребление электроэнергии

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Министр энергетики Узбекистана попросил жителей не паниковать по поводу увеличения тарифов, а постараться лучше осознать сущность происходящих преобразований.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. Базовая норма на потребление электроэнергии будет до конца года внедрена по всему Ташкенту, рассказал министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов в интервью УзА.

В частности, министр попросил жителей не паниковать по поводу увеличения тарифов, а постараться лучше осознать сущность происходящих преобразований.

Также Султанов заметил, что эксперимент по норме потребления электроэнергии, который ввели в Узбекистане с 1 января, дал хорошие результаты.

"Если обратимся к цифрам по результатам эксперимента, то в январе этого года 72115 потребителей из 85870 (85 процентов) использовали до 300 кВт/часов электроэнергии (в среднем, на одно хозяйство – 90,3 кВт/ч), а оставшиеся 13755 потребителей (16 процентов) – более 300 кВт/часов (в среднем – 859,1 кВт/ч)", – отметил он.

В июне из 86272 потребителей 74239 потребителей (86,1 процента) использовали до 300 кВт/часов электроэнергии (в среднем, на одно хозяйство – 98,8 кВт/ч), и остальные 12033 (13,9 процента) потребителей более 300 кВт/ч (в среднем на каждое хозяйство 1082,8 кВт/ч).

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"Анализируя итоги июня видно, что доля потребителей до 300 кВт/ч электроэнергии с 84 процентов выросла до 86,1 процента (увеличилась на 2,1 процента), и доля потребителей более 300 кВт/часов электроэнергии сократилось с 16 процентов до 13,9 процента (на 2,1 процента). Поступление денежных средств выросло на 60 процентов, потери резко сократились", - добавил он.

По словам Султанова, до конца года планируется внедрение этого эксперимента в Ташкенте, частично в Самарканде, Бухаре и Джизаке.

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Напомним, в  начале июля власти Узбекистана планируют повысить тарифы на энергоресурсы. 

За последние два года в стране была проделана большая работа для того, чтобы население, социальные и производственные объекты бесперебойно получали электроэнергию и природный газ. Для дальнейшего улучшения показателей в этом направлении требуются модернизация сетей, внедрение энергосберегающих технологий и оптимизация расходов. Без оптимизации тарифов достичь улучшения финансового состояния отраслей и активного привлечения инвестиций невозможно.

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Чтобы тарифная реформа прошла безболезненно, планируется повысить минимальный размер заработной платы.

Ранее власти отменили повторное повышение тарифов на природный и сжиженный газ, а также электроэнергию с 1 июня 2019 года. 

Теги:
тарифы, Узбекистан, Узбекистан, Министерство энергетики, энергетика



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