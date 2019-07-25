В Узбекистане изменится система микрокредитования

Изменениям подвергнется максимальная сумма микрозаймов и микрокредитов, а для организаций установят новые правила и запреты.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В сфере микрофинансирования Узбекистана произойдет ряд изменений. Об этом свидетельствует новое постановление президента от 23.07.2019 г. № ПП-4400 "О мерах по повышению доступности микрофинансовых услуг". Большая часть новых правил вступит в силу уже с 1 августа 2019 года.

Суммы микрозаймов и кредитов

Ранее максимальная сумма микрозайма составляла 100 МРЗП. Теперь она будет ограничена до 50 млн сумов. Максимальная сумма микрокредита будет 300 млн сумов (вместо 1 000 МРЗП), а микролизинга – 600 млн сумов (вместо 2 000 МРЗП).

Сроки

Заявление на право осуществления деятельности микрокредитных организаций теперь будет рассматриваться вдвое быстрее. Срок сократили с 30 до 15 рабочих дней.

Организации

Такие организации будут сами определять процентное соотношение всех доверительных кредитов к их сформированному уставному фонду, а акционерные общества смогут выпускать корпоративные облигации и размещать их для юридических лиц. Иностранные организации смогут участвовать в уставном фонде действующих микрокредитных организаций Узбекистана.

Возможности

Микрокредитные организации с 1 августа смогут выступать в качестве агентов. К примеру стать агентами банков, страховых компаний и других финансовых организаций, но только при условии оказания агентских услуг только в безналичной форме и раскрытия информации о наличии агентского соглашения.

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Появится возможность открывать центры розничных услуг, в том числе микрофинансовых, оказываемых в безналичной форме.

Запреты

Микрокредитные организации не смогут выдавать кредиты и займы физическим лицам в иностранной валюте. Небанковские кредитные организации не имеют право брать в залог жилое недвижимое имущество от физических лиц. Также запрещается оказывать услуги потребителям у которых уже есть непогашенная просроченная задолженность.

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Напомним, что в середине июня Центральный банк Узбекистана сообщил о разработке проекта, который ужесточит требования по микрозаймам. Данная инициатива разработана в интересах потребителя, так как некоторые организации и банки заинтересованны, чтобы заемщик как можно дольше оставался в долгах.