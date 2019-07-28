У министра энергетики появился новый заместитель

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Новое назначение произошло в Минэнерго. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства энергетики Республики Узбекистан.

Соответствующее постановление президента республики назначает заместителем министра энергетики Республики Умиджана Исраилова. Отмечается, что ранее он занимал должность председателя правления СП OOO "Uz-Kor Gas Chemical".

Ранее Алишер Султанов рассказал, что базовая норма на потребление электроэнергии будет до конца года внедрена по всему Ташкенту. Министр энергетики попросил жителей не паниковать по поводу увеличения тарифов, а постараться лучше осознать сущность происходящих преобразований.

Также Султанов заметил, что эксперимент по норме потребления электроэнергии, который ввели в Узбекистане с 1 января, дал хорошие результаты.