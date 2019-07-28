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У министра энергетики появился новый заместитель

© Министерство энергетики Республики Узбекистан
Экономика
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Умиджан Исраилов ранее работал председателем правления СП OOO "Uz-Kor Gas Chemical".

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Новое назначение произошло в Минэнерго. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства энергетики Республики Узбекистан.

Соответствующее постановление президента республики назначает заместителем министра энергетики Республики Умиджана Исраилова. Отмечается, что ранее он занимал должность председателя правления СП OOO "Uz-Kor Gas Chemical".

Атомная станция Тианж в Бельгии.
© Wikipedia/ Hullie
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Ранее Алишер Султанов рассказал, что базовая норма на потребление электроэнергии будет до конца года внедрена по всему Ташкенту. Министр энергетики попросил жителей не паниковать по поводу увеличения тарифов, а постараться лучше осознать сущность происходящих преобразований.

Также Султанов заметил, что эксперимент по норме потребления электроэнергии, который ввели в Узбекистане с 1 января, дал хорошие результаты.

Теги:
заместитель министра, гидроэнергетика, энергетика, энергетик



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