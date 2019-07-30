Товарооборот Узбекистана и Беларуси составит полмиллиарда долларов

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Товарооборот Узбекистана и Беларуси к концу 2019 года может составить около $500 млн, сообщает БЕЛТА.
В эфире одного из телеканалов об этом заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Эльер Ганиев.
По словам Ганиева лидеры двух стран ставят задачу увеличить взаимный товарооборот.
"Мы надеемся, что в этом году он составит уже около $500 млн", - отметил вице-премьер.
Также отмечается, что Узбекистан видит большие перспективы сотрудничества двух стран, особенно в промышленной сфере. У обеих стран большие возможности в этих направлениях и сейчас по ним ведут активную работу.
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Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Беларуси Александра Лукашенко с 31 июля по 1 августа посетит эту страну с официальным визитом.
Лидеры двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в белорусской столице и Парк высоких технологий Беларуси.
По итогам переговоров главы государств подпишут совместное заявление и утвердят пакет документов в области инвестиций, производственной и научно-технической кооперации.