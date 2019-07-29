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В Минске стартовала выставка "Сделано в Узбекистане"

© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Экономика
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На мероприятии представили более 1000 наименований продукции от 80 предприятий и 15 хозяйственных объединений из 10 областей Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В столице Беларуси начала свою работу выставка национальной продукции "Сделано в Узбекистане". Об этом сообщили в Торгово-промышленной палатой Узбекистана.

© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Выставка национальной продукции "Сделано в Узбекистане"

На мероприятии представили более 1000 наименований продукции от 80 предприятий и 15 хозяйственных объединений из 10 областей Узбекистана. Выставка проводится Министерством инвестиций и внешней торговли совместно с Министерством экономики и промышленности Узбекистана, Торгово-промышленной палатой Узбекистана при поддержке Белорусской торгово-промышленной палаты.

© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Выставка национальной продукции "Сделано в Узбекистане"

Главной задачей предпринимателей стало ознакомление белорусских деловых кругов с производственным, экспортным и инвестиционным потенциалом Узбекистана. Помимо этого, в который раз подтвердить богатейшее культурно-историческое наследие республики и показать развитие туристической отрасли Узбекистана.

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Общая площадь выставки составила 3 тыс. квадратных метров. Участники могли увидеть швейно-трикотажные изделия, домашний текстиль, хлопчатобумажные ткани, обувь, галантерея, теплоизоляционные материалы, плодоовощная и кондитерская продукция, а также фармацевтические и медицинские изделия.

© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Выставка национальной продукции "Сделано в Узбекистане"

Большое внимание организаторы уделили экспозициям с товарами ремесленничества, IT-сферы и туризма.

А на открытой площадке "БелЭкспо" расположены образцы автомобилестроения Узбекистана.

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Выставка "Сделано в Узбекистане" продолжит свою работу до 2 августа.

Президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Беларуси Александра Лукашенко с 31 июля по 1 августа посетит эту страну с официальным визитом.

В Минске президенты планируют обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Лидеры двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в белорусской столице и Парк высоких технологий Беларуси.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Узбекистан, Выставка Made in Uzbekistan, Выставка, Минск



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