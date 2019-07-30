Иностранные инвесторы направят 10 млрд долларов на проекты ГЧП в Узбекистане

В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялся брифинг по вопросам развития государственно-частного партнерства в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Агентство развития государственно-частного партнерства Узбекистана совместно с министерствами и ведомствами проводит работу по привлечению прямых иностранных инвестиций в 17 проектов ГЧП на общую сумму в 10 миллиардов долларов. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил директор агентства Голиб Холжигитов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Узбекистан предлагает иностранным инвесторам проекты на условиях государственно-частного партнерства в различных отраслях, все проекты имеют общественную направленность", - уточнил Холжигитов.

В частности, на днях хокимият Ташкента и глава представительства Азиатского банка развития в Узбекистане Синди Мальвичини подписали соглашение об оказании консультаций по переводу теплосетей узбекской столицы в управление на условиях ГЧП по долгосрочной аренде. Цель данного проекта – привлечь опытные иностранные компании в сферу ЖКХ для модернизации и реконструкции тепловых сетей.

В настоящее время в сотрудничестве с Азиатским банком развития в Самарканде, Бухаре, Намангане и Карши начинается реализация проекта по управлению системами водоснабжения и канализации на условиях государственно-частного партнерства.

Также эксперты Всемирного банка провели переговоры по налаживанию ГЧП в сфере автотранспорта, в частности, по проекту строительства платной магистрали Ташкент-Андижан. Кроме того, специалисты ВБ предложили возвести новый тоннель на перевале Камчик. Его длина составит 19 км. Тоннель обеспечит высокий уровень безопасности на дороге и значительно сократит время пути для грузовых машин.

К тому же, совместно с МФК начато строительство солнечной фотоэлектростанции общей мощностью 100 МВт в Навоийской области на условиях ГЧП с проведением конкурсных торгов на выбор частного партнера. МФК консультирует правительство Республики Узбекистан и АО "Узбекэнерго" по вопросам структурирования ГЧП, с целью мобилизации опыта в привлечении частных инвестиций для проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации солнечной электростанции.