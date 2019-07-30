Лекарства и молочные фермы: о чем договорились Узбекистан и Беларусь

Форум регионов Беларуси и Узбекистана проходил в течение двух дней. Уже по результатам текущего года страны рассчитывают на неплохие цифры взаимного товарооборота – 500 миллионов долларов.

Первый форум регионов Беларуси и Узбекистана завершился в Минске. Всего за два дня сотни предпринимателей и чиновников из обеих стран сумели договориться по многим вопросам сотрудничества, пишет Sputnik Беларусь. Теперь государства ждет целый ряд проектов в различных областях.

Белорусский холдинг "Белфармпром", агентство по развитию фармотрасли Минздрава Узбекистана и узбекское ООО Fagusal подписали в рамках форума договор о сотрудничестве. Согласно документу, стороны будут реализовывать проект по созданию совместного предприятия по производству лекарств.

Как предполагает и.о. директора "Белфармпрома" Виктор Шеин, произведенные на предприятии лекарства можно будет поставлять в третьи страны, в том числе и в Афганистан.

"Проект уникален тем, что на этой площадке будет вводиться номенклатура от всех ведущих белорусских предприятий, которые сейчас осуществляют прямые поставки из Беларуси в Узбекистан", – отметил Шеин, его слова привела БелТА.

Однако этим "фармацевтические планы" двух стран не ограничиваются: сегодня прорабатывается возможность создания совместного производства ветеринарных препаратов в Ташкентской области.

Как отметил глава Минсельхозпрода Беларуси Анатолий Хотько, белорусские организации уже наладили тесное сотрудничество с Ташкентской областью.

"Узбекские коллеги совместно с "Белплемживобъединением" разрабатывают концепцию создания в Ташкентской области селекционно-генетического центра. "БелВитунифарм" прорабатывает вопрос создания в этом же регионе совместного с узбекской стороной предприятия по производству ветеринарных препаратов. Кроме того, с 2018 года в Ташкенте работает магазин белорусских товаров", – отметил министр.

Сорта картофеля и молочные фермы

Узбекистан – теплая и плодородная страна, отсюда интерес государства к сотрудничеству в сельском хозяйстве.

Как отметил на Форуме регионов председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Алишер Курманов, Узбекистан рассматривает Беларусь в качестве одного из ключевых партнеров в сфере развития сельского хозяйства.

"Мы с большим интересом и восхищением наблюдаем за успехами наших белорусских коллег. Надеемся, что одним из результатов форума станет дальнейшее углубление сотрудничества в этой очень важной области. Активизацию сотрудничества в сфере сельского хозяйства и промышленной кооперации мы рассматриваем в качестве важной составляющей общего контекста торгово-экономических отношений с Беларусью", – высказался он.

Говоря о конкретных проектах, Курманов упомянул создание новых засухоустойчивых высокоурожайных и устойчивых к различным болезням сортов картофеля.

Однако и этим договоренности стран не ограничиваются. Так, в Ташкентской области по белорусским технологиям построят молочно-товарный комплекс - поможет в этом ОАО "Здравушка-милк".

Готова республика и поставлять в Узбекистан большее количество мяса птицы и говядины, молочную продукцию, а также сахар, кондитерские изделия и бакалею. Потенциал поставок в Минсельхозпроде называют большим.

Техника made in Belarus & Uzbekistan

Советник премьер-министра Узбекистана, председатель правления АО "Узагротехсаноатхолдинг" Нодир Отажонов в рамках Форума регионов анонсировал подписание соглашений, направленных на углубление кооперации в производстве сельхозтехники.

В перспективе возможно производство в Узбекистане тракторов с глубоким уровнем локализации, широкой линейки продукции "Гомсельмаша". Проекты готовит и "Амкодор".

По словам замминистра экономики и промышленности Узбекистана Сахиба Саифназарова, страны вскоре намерены переходить к глубокой локализации совместных производств. Это станет следующим шагом после "отверточных" производств.

Планы – большие, партнеры – стратегические

Вице-премьер Узбекистана Эльер Ганиев в эфире белорусского телеканала ОНТ высказался больших планах на сотрудничество уже в этом году.

"Руководители наших государств ставят задачу увеличить товарооборот. Мы надеемся, что в этом году он составит уже около 500 миллионов долларов", – заявил Ганиев.

В перспективе – выход товарооборота между странами на отметку в миллиард долларов. Сегодня этот показатель выглядит более чем реальным, с учетом всех проектов и предложений. Позитивно смотрят на сотрудничество с Узбекистаном и в Минске.

Спикер Совета Республики Михаил Мясникович признался, что Беларусь рассматривает Узбекистан как важного перспективного партнера в Центральной Азии. Положительно он охарактеризовал политический диалог между странами, а торговля, по его мнению, может расти еще больше. "Чтобы достичь объема товарооборота в один миллиард долларов в год. Такую задачу поставили нам президенты", – напомнил Мясникович.

Руководитель верхней палаты белорусского парламента подчеркнул: если работа будет выстроена системно, Минску и Ташкенту будет "все по плечу".

Уже на этой неделе Беларусь посетит президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко он уделит немало внимания развитию отношений между странами. Встреча президентов определенно придаст дополнительный импульс отношениям – как в политике, так и в экономике.