МБРР выделил $100 млн на развитие трех городов Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Принято постановление президента по реализации проекта комплексного развития средних городов с участием Международного банка реконструкции и развития. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Для реализации данного проекта МБРР выделил Узбекистану заём в размере 100 миллионов долларов США.
Министерство инвестиции и внешней торговли будет назначено ответственным за реализацию проекта, а за общую координацию будет отвечать вместе Агентством урбанизации при Министерстве экономики и промышленности.
Определены и основные технико-экономические параметры проекта и даже график погашения основного долга перед МБРР.