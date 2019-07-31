МБРР выделил $100 млн на развитие трех городов Узбекистана

Такая сумма выделена в рамках проекта "Комплексное развитие средних городов". Пилотными городами стали Янгиюль, Каган и Чартак.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Принято постановление президента по реализации проекта комплексного развития средних городов с участием Международного банка реконструкции и развития. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Для реализации данного проекта МБРР выделил Узбекистану заём в размере 100 миллионов долларов США.

Пилотными городами в рамках проекта определены Янгиюль в Ташкентская области, Каган в Бухарская области и Чартак в - Наманганской.

Министерство инвестиции и внешней торговли будет назначено ответственным за реализацию проекта, а за общую координацию будет отвечать вместе Агентством урбанизации при Министерстве экономики и промышленности.

Определены и основные технико-экономические параметры проекта и даже график погашения основного долга перед МБРР.