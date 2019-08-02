Рынок заказного такси может измениться уже с нового года

Заказным такси хотят разрешить работать без опознавательных знаков. Также рассматривается переход на упрощенный механизм налогообложения.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Министерств транспорта представило проект постановления "О мерах по упорядочению деятельности таксомоторных перевозок в Республике Узбекистан".

В документе такси делят на следующие виды:

линейное такси;

заказное такси.

Линейное такси принимает заказы непосредственно от пассажиров и оплачивается "по счетчику". А заказное же получает заказы через специальные службы перевозки.

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Как следует из проекта постановления, с 1 января 2020 года услуги заказного такси могут оказывать водители легковых автомобилей, при условии работы через службы заказа или по иным договорам перевозки. На такие авто необязательно наносить опознавательные знаки. Однако к линейным такси данное требование сохраняется.

Более того, проект предлагает внедрить упрощенный механизм налогообложения услуг по перевозке пассажиров в размере 4% от суммы заказа.

Будут существовать и общие правила, обязательные для всех видов такси. В автомобиле обязательно должны присутствовать:

специальная табличка с информацией о водителе, перевозчике, стоимости поездки и автомобиле;

устройство, обеспечивающее расчет стоимости поездки пассажира (таксометр, счетчик);

средство радиосвязи.

В тексте проекта уточняется, что счетчики и средства связи можно будет заменить на специальные мобильные приложения.

Ознакомиться с полным текстом постановления вы можете по ссылке.

Напомним, что обостренная ситуация с таксистами-частниками в Международном аэропорту Ташкента, которые навязчиво предлагают свои услуги и завышают цены, взята под контроль ГУВД.

Согласно информации, ГУВД совместно с представителями налогового ведомства и Узбекского агентства речного и автомобильного транспорта на территории, отведенной для автотранспортных средств, регулярно проводят мероприятия по выявлению таксистов, работающих без лицензии.