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Более 1400 компаний Узбекистана вошли в перечень крупных налогоплательщиков

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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В списке оказались такие предприятия, как "Узбекистон темир йуллари", UzAuto Motors, "Билайн", Ucell и korzinka.uz. Теперь этими компаниями будет заниматься специальная комиссия.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана опубликовал перечень крупных налогоплательщиков.

В данный список вошли 1416 компании из разных регионов Узбекистана.

Статус "крупного налогоплательщика" предприятия получали по следующим критериям:

  • предприятия, производящие товары, облагаемые акцизным налогом;
  • коммерческие банки и их филиалы, товарно-сырьевые, фондовые и валютные биржи;
  • ГП «Навоийский ГМК», АО «Алмалыкский ГМК» и входящие в их состав организации;
  • организации, принимающие участие в выполнении работ по соглашениям о разделе продукции;
  • юридические лица, чистая выручка которых по итогам прошедшего календарного года составляет более 100 млрд сумов.

В списке оказались такие компании, как "Узбекистон темир йуллари", UzAuto Motors, "Билайн", Ucell, korzinka.uz, UMS, "Узбектелеком" и многие другие.

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Теперь этими компаниями будет заниматься специальная комиссия из 116 человек, в которую войдут прошедшие отбор сотрудники налоговых органов и специалисты крупных предприятий. Такие меры позволят полноценно осуществлять налоговый контроль.

Напомним, что с нового года будет принят ряд мер по совершенствованию налоговой системы Узбекистана.

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Теперь, если предприниматель совершил налоговое правонарушение и в течение десяти дней заплатил наложенные на него финансовые санкции, то он освобождается  от уголовной и административной ответственности за данное нарушение.

Со следующего года юридические лица, переходящие на оплату НДС, подлежат обязательному учету в качестве плательщика данного налога в органах государственной службы, а сумма данного налога принимается к зачету по подтвержденным остаткам товарно-материальных запасов, приобретенных за последний год.

Теги:
Ucell, Билайн, Узбектелеком, UzAirways, UzAuto Motors, Авиакомпания Uzbekistan Airways, авиакомпания, компания, предприниматели, предприниматель, налоги



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