Молодежь Шахрисабза вышла на площадь поговорить о налогах - видео

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Акция #Яналогоплательщик #Менсоликтуловчиман, организованная Государственным налоговым комитетом, стартовала в Шахрисабзе.
Акция призвана сформировать налоговую культуру у молодых граждан, которые в будущем станут налогоплательщиками.
На площади собрались учащиеся среднеобразовательных школ, лицеев и колледжей, студенты вузов. Сотрудники государственных налоговых органов с помощью харизматичных ведущих рассказали молодежи о сути и значении налогов и налогообложения, провели викторины, организовали конкурс на лучшее селфи, вручили памятные презенты. Будущим налогоплательщикам подарили книги "Уложение Тимура".
Для участников акции выступили звезды эстрады.
Активные участники акции и победители конкурсов могут рассчитывать на путевку на летние каникулы в лагерь "Хумсан".
Подобные акции 8-11 апреля пройдут также в Самарканде и Ташкенте.