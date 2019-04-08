Молодежь Шахрисабза вышла на площадь поговорить о налогах - видео

Сотрудники Государственного налогового комитета придумали, как эффективно донести до будущих плательщиков важную информацию.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Акция #Яналогоплательщик #Менсоликтуловчиман, организованная Государственным налоговым комитетом, стартовала в Шахрисабзе.

Акция призвана сформировать налоговую культуру у молодых граждан, которые в будущем станут налогоплательщиками.

На площади собрались учащиеся среднеобразовательных школ, лицеев и колледжей, студенты вузов. Сотрудники государственных налоговых органов с помощью харизматичных ведущих рассказали молодежи о сути и значении налогов и налогообложения, провели викторины, организовали конкурс на лучшее селфи, вручили памятные презенты. Будущим налогоплательщикам подарили книги "Уложение Тимура".

Для участников акции выступили звезды эстрады.

Активные участники акции и победители конкурсов могут рассчитывать на путевку на летние каникулы в лагерь "Хумсан".

Подобные акции 8-11 апреля пройдут также в Самарканде и Ташкенте.