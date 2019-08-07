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Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев

Хоким Ферганской области пообещал иностранным инвесторам беречь их деньги

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Экономика
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В Фергане стартовал Международный инвестиционный форум, в нем участвуют представители нескольких десятков стран.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев пообещал иностранным инвесторам, что к их деньгам будут относиться бережно. 

В Фергане 7 августа открылся I Международный инвестиционный форум Fergana International Investment Forum 2019, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. На мероприятие прибыли крупные инвесторы из 28 стран, в их числе Россия, Южная Корея, Китай, Саудовская Аравия, Индия, Иран, Турция, Беларусь. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев обязал хокимов и министров отчитываться по инвестпроектам целый год
"Я гарантирую, что ваши инвестиции будут в целости и сохранности. Вы будете получать выгоду, а мы создадим вам необходимые условия", — сказал Ганиев в ходе выступления перед гостями.

Форум пройдет 7-8 августа. Его цель — привлечение в область прямых иностранных инвестиций, презентация инвестиционного, экспортного, туристического потенциала региона, налаживание эффективного сотрудничества с другими странами.

Ранее сообщалось, что в Ферганской области в 2019-2020 годах планируется реализовать 643 инвестиционных проекта на общую сумму 26,4 триллиона сумов. Президент республики Шавкат Мирзиёев обязал хокимов и министров отчитываться перед ним о работе в течение года. Регион должен упорно работать для привлечения инвестиций, развития промышленности и предпринимательства, заявил глава государства.

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Теги:
инвестиционный форум, иностранные инвесторы, инвестпроекты, Инвестиции, Экономика, Узбекистан, Фергана, Ферганская область



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