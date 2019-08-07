Компании из РФ направят 100 млн долларов на проекты в Ферганской области

По словам хокима региона Абдурахманова, это второй после Китая показатель по объемам привлекаемых инвестиций.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Компании из России прорабатывают с администрацией Ферганской области более 60 проектов на сумму около 100 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя хокима региона Мухсинходжа Абдурахманов.

В Фергане 7 августа открылся двухдневный международный инвестиционный форум. В нем участвуют порядка 100 представителей бизнеса из 27 стран.

"На данный момент с российскими компаниями мы прорабатываем 64 проекта общей стоимостью около 100 миллионов долларов", - сказал Абдурахманов в кулуарах форума.

Он добавил, что это второй после Китая показатель по объемам привлекаемых инвестиций.

Абдурахманов сообщил, что наиболее активные бизнес-контакты предприятия Ферганской области поддерживают с партнерами из Башкирии, Вологодской и Оренбургской областей, а также Пермского края.

В частности, партнеры из Оренбурга планируют птицеводческий кластер стоимостью 55 миллионов долларов, отметил замглавы региона.

"Эти цифры уже говорят за себя - присутствие российского бизнеса в Ферганской области ощутимо", - добавил Абдурахманов.

В перспективном перечне также проекты в текстильной отрасли, электротехнической промышленности, переработке сельхозпродукции.