В Узбекистане ограничат продажу китайских сувениров

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. С 1 января 2020 года около объектов культурного наследия в Узбекистане разрешено будет продавать сувениры только отечественного производства. Об этом говорится в указе президента республики Шавката Мирзиёева.

"Установить порядок, в соответствии с которым с 1 января 2020 года на территории объектов культурного наследия, внесенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и памятников истории или культуры, взятых под охрану государства, реализуется сувенирная продукция исключительно отечественного производства", — говорится в документе.

Ранее заместитель министра культуры Камола Акилова выступила за то, чтобы решить проблему с торговлей дешевыми китайскими товарами в республике.

"Когда нет китайского ширпотреба, виден город, видна ценность архитектурных объектов", — сказала она. Такого "барахла", по ее словам, "стало слишком много".

Тогда же Акилова отметила, что власти готовы предоставлять площадки местным ремесленникам.