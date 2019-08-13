20:17 13 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.38
  • EUR9928.30
  • USD8882.00
Поиск
Торговля сувенирами

В Узбекистане ограничат продажу китайских сувениров

© Sputnik / Александр Вильф
Экономика
Получить короткую ссылку
60 0 0

Власти республики намерены оказать поддержку отечественным мастерам.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. С 1 января 2020 года около объектов культурного наследия в Узбекистане разрешено будет продавать сувениры только отечественного производства. Об этом говорится в указе президента республики Шавката Мирзиёева.

Достопримечательности Шахрисабза
© uzbekistan.travel
Власти ограничили строительство в исторической части Шахрисабза
"Установить порядок, в соответствии с которым с 1 января 2020 года на территории объектов культурного наследия, внесенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и памятников истории или культуры, взятых под охрану государства, реализуется сувенирная продукция исключительно отечественного производства", — говорится в документе.

Ранее заместитель министра культуры Камола Акилова выступила за то, чтобы решить проблему с торговлей дешевыми китайскими товарами в республике.

"Когда нет китайского ширпотреба, виден город, видна ценность архитектурных объектов", — сказала она. Такого "барахла", по ее словам, "стало слишком много".

Тогда же Акилова отметила, что власти готовы предоставлять площадки местным ремесленникам.

Теги:
достопримечательности, сувенир, Указ, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Память о великих вечна!": лучшие кадры со стадиона "Пахтакор"
Атамбаев пойдет под суд
Атамбаеву грозит пожизненный срок
Все, что нужно знать о тонировке в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054