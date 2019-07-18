В Узбекистане стало слишком много китайского барахла – замминистра культуры

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова выступила за то, чтобы решить проблему с торговлей дешевыми китайскими товарами в республике. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Когда нет китайского ширпотреба, виден город, видна ценность архитектурных объектов. К примеру, в Венеции китайские товары позволяют продавать только на расстоянии в несколько километров. Мы должны навести порядок. Слишком много стало индийских шарфов, китайского барахла, — сказала замминистра. — Если речь идет о наших ремесленниках — пожалуйста. У нас есть пустующие объекты, допустим, в Ичан-Кале. Мы заинтересованы в том, чтобы либо создать там новые музеи, либо отдать их ремесленникам".

Акилова также затронула тему благоустройства Университетского бульвара в Самарканде. Напомним, власти города решили переустроить его, чем вызвали недовольство жителей.

"Почему в Самарканде пытаются изменить бульвар? Это не надо менять, нужно сохранить то, что Самарканд делает Самаркандом, Бухару делает Бухарой. Наши города разные, у них есть специфика", — заявила Акилова.

По ее мнению, менять что-то нужно с учетом требований времени, но не забывая об исторических традициях.

На Университетском бульваре в Самарканде проходит инвентаризация деревьев >>>