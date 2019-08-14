Отработавшее топливо АЭС в Узбекистане отправят на переработку в Россию

В ходе переработки ценный ядерный материал будет извлечен, а остаток приведен в твердое агрегатное состояние путем выпаривания и прессования и затем обратно перевезен в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Отработавшее топливо атомной электростанции (АЭС), которая возводится в Узбекистане, отправят на переработку в РФ, радиоактивные отходы останутся на хранении в республике, сообщает пресс-служба агентства "Узатом".

"Планируется, что отработавшее топливо будет перевозиться в Российскую Федерацию для переработки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе переработки весь ценный ядерный материал будет извлечен, а остаток приведен в твердое агрегатное состояние путем выпаривания и прессования и затем обратно перевезен на территорию Узбекистана.

По данным "Узатома", указанный механизм предусмотрен рядом международных соглашений, участниками которых являются Узбекистан и РФ: Договора о нераспространении ядерного оружия (1 июля 1968 года), Конвенции о физической защите ядерного материала и ядерных установок (26 октября 1979 года), Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (5 сентября 1997 года).

В соответствии с межправительственным соглашением, вопросы в области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО) будут регулироваться отдельными соглашениями и контрактами, также отметили в агентстве.

"Каждая страна должна хранить свои радиоактивные отходы на своей территории", - отмечается в сообщении.

"В этой связи специалисты агентства "Узатом" и госкорпорации "Росатом" в настоящее время тесно работают по вопросу обращения с ОЯТ и РАО. В ближайшее время будет подготовлена и утверждена стратегия обращения с ОЯТ и РАО с учетом международного опыта в данном направлении", - добавили в "Узатоме".

В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области. Гендиректор "Узатома" Журабек Мирзамахмудов заявлял, что Россия и Узбекистан могут подписать контракт на строительство АЭС до конца 2019-го. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России. В конце июня "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом") приступило ко второму этапу инженерно-изыскательских работ.