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Хлопок-сырец

Госкомстат: экспорт хлопка вырос на фоне сокращения производства

© AFP 2018 / NOAH SEELAM
Экономика
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Только в Китай в первом полугодии 2019-го было экспортировано волокно на 141,5 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Объем хлопка, произведенного в республике с января по июль 2019 года, сократился на треть, однако экспорт в этот период вырос. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

"Экспорт хлопка составил 222 миллиона долларов. Текстильной продукции произведено на 771,2  миллиона долларов", - говорится в сообщении.

В 2018 году в Узбекистане не был выполнен план по сбору хлопка. Отсутствие дождей и прохладная погода помешали нормальному развитию хлопчатника. Из-за этого  объем произведенного хлопка за семь месяцев 2019-го составил всего 320 тысяч тонн.

Хлопок
© AFP 2018 / AAMIR QURESHI
Узбекистан к 2025 году намерен прекратить экспорт хлопка-волокна

Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца и один миллион тонн хлопкового волокна. Из них около 50% выработанного хлопка-волокна отгружается на экспорт. Только в Китай в первом полугодии 2019-го было экспортировано волокно на 141,5 миллиона долларов.

К 2025 году Узбекистан планирует полностью отказаться от экспорта хлопка-волокна и самостоятельно обеспечивать его переработку на внутреннем рынке. Об этом сообщила Дильбар Мухаммедова, начальник департамента стратегического прогнозирования ассоциации "Узтекстильпром".

Теги:
Экспорт, хлопок, статистика, Государственный комитет по статистике, Узбекистан



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