Счетчики и тарифы: в Узбекистане хотят изменить порядок оплаты отопления

Новый проект постановления президента опубликован для обсуждения. Документ предусматривает введение новых счетчиков, изменения в формировании тарифов и новую систему оплаты.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. В Узбекистане могут ввести новый порядок оплаты отопления, следует из нового проекта постановления президента, опубликованного на портале regulation.gov.uz.

В документе говорится о поэтапном переходе в 2019–2024 годах на закрытую систему теплоснабжения. В частности, поставки тепловой энергии и горячей воды будут осуществлять на основе трехсторонних договоров (предприятия теплоснабжения - потребитель - профессиональная управляющая компания).

Тарифы

Также при формировании тарифов будет учитываться сумма затрат на развитие и модернизацию системы теплоснабжения.

С начала 2020 года тарифы формируются в расчете за 1 кв. м общей площади на один день отопительного периода с учетом пересмотра коэффициента удельного потребления тепловой энергии на 1 кв. м общей площади в год.

Счетчики

Власти обязаны будут обеспечить организацию замены и установки приборов учета тепла и горячей воды. Также они несут ответственность за состояние, ремонт и обслуживание счетчиков.

И как в случае с электроснабжением, старые счетчики заменят на новые "умные" с 1 января 2020 года.

Отчетность

Руководители предприятий теплоснабжения ежеквартально вносят в Кенгаш народных депутатов соответствующего района отчет о состоянии управления системой теплоснабжения района и качестве обеспечения населения тепловой энергией и горячей водой.

С полным текстом проекта постановления вы можете ознакомится на портале, а также внести свои предложения.