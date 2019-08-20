Сум обвалился к доллару и евро - курс ЦБ

Один доллар в республике будет стоить 9 384,00 сума, а евро - 10 393,72 сума.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал внеочередной курс валют.

Один доллар в республике будет стоить 9 384,00 сума (+323,00), а один евро — 10 393,72 сума (+301,58).

За российский рубль дадут 140,14 сума (+1,67).

ЦБ Курс валют 20 августа

Также сегодня стало известно о том, что в Узбекистане с 20 августа коммерческими банками началась продажа иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

В Узбекистане начали продавать наличную валюту через обменные пункты >>

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Но изменения в курсе носят еще и сезонный характер.

Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал: если валюта меняется к доллару, евро или к корзине валют в рамках 5%, то она прямо не экстраполируется в инфляцию. Власти страны, по его словам, должны контролировать ситуацию и не позволить населению увидеть резкие скачки на валютном рынке.