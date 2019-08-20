Сум обвалился к доллару и евро - курс ЦБ

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал внеочередной курс валют.
Один доллар в республике будет стоить 9 384,00 сума (+323,00), а один евро — 10 393,72 сума (+301,58).
За российский рубль дадут 140,14 сума (+1,67).
Также сегодня стало известно о том, что в Узбекистане с 20 августа коммерческими банками началась продажа иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.
В Узбекистане начали продавать наличную валюту через обменные пункты >>
После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Но изменения в курсе носят еще и сезонный характер.
Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал: если валюта меняется к доллару, евро или к корзине валют в рамках 5%, то она прямо не экстраполируется в инфляцию. Власти страны, по его словам, должны контролировать ситуацию и не позволить населению увидеть резкие скачки на валютном рынке.