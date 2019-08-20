В Узбекистане начали продавать наличную валюту через обменные пункты

Этим утром социальные сети в Узбекистане обсуждают только одну тему - продажа иностранной валюты в наличной форме.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В Узбекистане с 20 августа коммерческими банками началась продажа иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты, сообщает ЦБ.

Пользователи социальных сетей уже начали реагировать на это событие.

"В Узбекистане! Валюту! В наличной форме!", - пишут люди.

В последние дни на торгах внутреннего межбанковского валютного рынка наблюдается повышение волатильности обменного курса.

В частности, на биржевых торгах 20 августа 2019 года обменный курс сума по отношению к доллару США составил 9384 сум/долл.

Эти изменения в поведении обменного курса обуславливает отмену действующего диапазона курсовых колебаний на межбанковских торговых сессиях в целях стабилизации курса с учетом текущего соотношения спроса и предложения на валютном рынке.

В течение последнего времени наблюдается устойчивое увеличение спроса на внутреннем валютном рынке. На фоне складывающейся тенденции развития мировой экономики Центральный банк допускает возможность усиления влияния внешних факторов на формирование обменного курса.

При этом ЦБ продолжит внимательно следить за ситуацией на внутреннем валютном рынке и использовать рыночные механизмы для смягчения влияния внешних шоков и обеспечения сбалансированности основных макроэкономических показателей.

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В частности, совместно с Министерством финансов будут приниматься скоординированные действия по сдерживанию кредитной и фискальной экспансии, приводящей к дополнительному давлению на инфляцию и обменный курс.

Напомним, 15 августа курс доллара превысил 9 тысяч сумов, также прибавил российский рубль.